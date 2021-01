Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ubisoft hat ein Crossover-Event für Tom Clancy’s The Division 2 angekündigt, in dem die Warlords von New York-Agents mehrere Behälter und kosmetische Gegenstände im Resident Evil-Stil freischalten können. Das Event beginnt am 2. Februar.

Das Bekleidungs-Event ist ein Teil des 25-jährigen Jubiläums von Resident Evil und wurde während des Resident Evil Showcase Livestreams angekündigt. Während des Events können bis zu 21 neuartige Bekleidungsgegenstände erspielt oder erworben werden, die ikonische Outfits verschiedener Resident Evil-Charaktere darstellen.

Folgende Gegenstände können erworben werden:

Resident Evil-Outfit-Gegenstände

Waffenskins

Arm-Aufnäher

Rucksack-Trophäen

Zur Feier des Events erhalten alle Agents, die sich im Zeitrahmen des Resident Evil-Events einloggen, das Leon Kennedys RPD-Outfit als Start für ihre Kollektion.

Das Crossover-Event im Resident Evil-Thema startet am 2. Februar und endet am 15. Februar. Tom Clancy’s The Division 2 ist auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Stadia verfügbar.