Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Wochenende steht vor der Tür und bietet die Gelegenheit einige Spiele auszutesten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Runde Magic: The Gathering Arena auf eurem Android-Smartphone? Ja, ihr habt richtig gelesen. Ab heute kann an den Smartphones mit der benötigten Hardware das beliebteste Kartenspiel der Welt ausprobiert werden.

Wenn Fans Magic: The Gathering digital ausprobieren wollten, ging das bisher nur am PC. Jetzt können auch ausgewählte Smartphone-User das Spiel kostenlos downloaden und durch die Crossplay-Funktion an Duellen teilnehmen.

Dazu ist Magic: The Gathering Arena extra an kleine Bildschirme angepasst worden. So könnt ihr unterwegs euer Deck bauen und zu Hause gegen andere Spieler antreten. Der Organisation eures Spiels sind keinerlei Grenzen gesetzt.

Aber auch Fans der physischen Version können sich auf etwas Besonderes freuen. Denn das neue Kartendeck Kaldheim erscheint ebenfalls heute auf den Markt. Inspiriert von der nordischen Kultur gilt es damit als bisher „metal-igstes“ Kartenset. Es erwarten euch neue Charaktere, neue Spielmechaniken und frische Designs. Außerdem gibt es zehn neue Regionen zu erkunden.