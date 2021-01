Please enable JavaScript



Am 2. Februar beginnt die Saison 8 – Chaos in Apex Legends. Mit ihr werden der Champion von Salvo, Walter „Fuse“ Fitzroy und seine neue, explosive Spielweise in Apex Legends eingeführt. Fuse hat alles geopfert, um sich den Spielen anzuschließen und bringt Chaos von noch nie zuvor erlebtem Ausmaß in die Arena.

Fuse hat einen guten Kampf schon immer geliebt. Er hat als Söldner große und kleine Jobs mit seiner Kindheitsfreundin Maggie erledigt und fand seine Berufung bei den Blutsport-Kämpfen auf Salvo: im Knochenkäfig. Bald war er der beste, charismatischste und beliebteste Gladiator der Arena, wollte aber auf der größten aller Bühnen stehen: bei den Apex-Spielen.

Aufgrund seiner angeborenen Schwäche für Sprengsätze kann Fuse eine zusätzliche Granate mitnehmen und diese weiter werfen, als alle anderen Legenden. Reichen Granaten nicht aus, kann er mit seinem Knöchel-Cluster winzige Erschütterungsminen abfeuern. Und wenn es Zeit für einen RICHTIGEN Wumms wird, feuert Fuse mit „Wally“ den Zerstörer ab, eine gewaltige Granate, die den Zielbereich mit einem atemberaubenden Feuerring umgibt.

Fuse lässt es mit seinen Fähigkeiten, von der passiven bis hin zur ultimativen Fähigkeit, ordentlich krachen:

Passive Fähigkeit: Grenadier – Fuses mechanischer Arm wirft Sprengkörper weiter, schneller und präziser. Fuse kann außerdem mehr Granaten pro Inventarslot stapeln als andere Charaktere.

Knöchelknacker – Fuse platziert eine Streubombe, die sich in mehrere kleine Minen aufteilt. Ultimative Fähigkeit: Die Mutter aller Raketen – Fuse holt seinen Raketenwerfer „Wally“ hervor, um eine Rakete abzufeuern, die das Ziel mit einem Ring aus Feuer umgibt.

In Saison 8 wird es zudem eine zerstörte Variante der Königsschlucht, einen neuen Battle Pass, die Einführung des 30-30 Repeaters und neue Goldmagazine geben, mit denen die verstauten Waffen stets geladen sind. Der Kampf um Ruhm und Reichtum geht am 2. Februar für Xbox One, PlayStation 4 und PC in eine explosive neue Runde.