Packt die Partyhütchen aus und blast in die Partytröten! Denn vom 19. bis zum 20. Februar zelebriert die Blizzconline den 30. Geburtstag von Blizzard. Weil in diesem Jahr die Blizzcon nicht in persona stattfinden kann, mussten die Organisatoren umschwenken, um den Fans trotzdem ein gemeinsames Event liefern zu können.

Am Freitag, dem 19. Februar beginnt um 23 Uhr (CET) das kostenlose Streaming-Event. In der Opening-Session stellen die Entwickler zunächst sämtliche Neuerungen vor, die in zukünftigen Updates geplant sind. Dann folgt ein über dreistündiges Event, in dem Fans einem von sechs Streams beitraten können. In diesen können sie tiefer in die Lore ihrer favorisierten Spiele eintauchen. Für uns Europäer wird es also eine lange Nacht.

Am folgenden Abend startet das Event für Europäer um 21 Uhr. Die verschiedenen Kanäle werden wieder freigeschaltet und Fans können in Q&A-Sessions die Entwickler mit Fragen zu ihren Lieblingsspielen löchern. Weiterhin werden an diesem Tag die Gewinner und andere besondere Teilnehmer des Community Showcase in Cosplay, Film, Talent, Kunstwettbewerben und Ausstellungen geehrt.

Wenn ihr auch an diesem Fan-Event teilnehmen möchtet, könnt ihr über die Blizzconline Website die Feierlichkeiten miterleben.

Um das 30. Jubiläum mit seinen Fans zelebrieren zu können, hat Blizzard für sämtliche Spiele eine besondere Jubiläumskollektion veröffentlicht. Seit gestern könnt ihr euch im Blizzard Shop drei verschiedene Versionen des Jubiläumskollektion zulegen. Dabei könnt ihr zwischen dem Essentials-Paket, dem Herioc-Paket und dem Epic-Paket wählen.Nach diesem Kauf erhaltet ihr über eure Mail-Adresse einen Rabattcode für den Blizzard Gear Store. Dort erhaltet ihr einen Rabatt von 15% auf ausgewählte Artikel. Weitere Informationen dazu bekommt ihr hier.