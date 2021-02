Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Xtreme Performance Gear (XPG) läutet den Monat der Liebe ein! Von heute an bis um 10. März 2021 findet die Online-Verlosung Fall in Love with XPG statt. Damit möchte das Tochter-Unternehmen von Adata der Fangemeinde für die regelmäßige Unterstützung danken.

Die XPG-Marke zeichnet sich durch ihre fortschrittlichen Eigenschaften aus und kombiniert diese mit einem schlanken sowie leistungsstarken Design. Die Entwickler arbeiten unter anderem eng mit Esport-Teams und professionellen Gamern zusammen, um jedes Produkt den Bedürfnissen der User anzupassen.

Mit diesem Enthusiasmus möchte sich XPG auch bei den Fans erkenntlich zeigen, wie Sales Director Evelyn Liu verdeutlicht:

Um unseren Fans auf der ganzen Welt für ihre kontinuierliche Unterstützung zu danken, möchten wir passend zum Valentinstag unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Indem sie ihre Begeisterung für XPG auf Social Media zeigen, haben XPG-Fans die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Was diese tollen Preise beinhalten? XPG hat ein dickes Paket geschnürt, das verschiedene Adata/XPG-Produkte enthält sowie ein iPhone12 Pro. Aus dem Hause Adata/XPG werden folgende Preise Verlost:

XPG GAMMIX S50 Lite SSD

ADATA SC680 externe SSD

XPG SPECTRIX D50 DDR4

ADARA SE770G externe SSD

XPG SUMMONER Tastatur

XPG PRIMER Maus

ADATA HD 770G externe Festplatte

XPG PRECOG Headset



SUMMONER Tastatur & PRECOG Headset

Um an der Fall in Love with XPG Online-Verlosung teilnehmen zu können, müsst ihr drei simple Schritte beachten (neben der Tatsache, dass euer Wohnsitz in Europa sein muss):

Folgt XPG auf Facebook Postet ein kreatives Foto von einem XPG Produkt & teilt es unter #LoveXPG Hinterlasst eure Kontaktinformationen auf der folgenden Website

Am 31. März 2021 werden die Gewinner ebenfalls auf der oben genannten Website bekannt gegeben.



XPG PRIMER Maus & Speichermodul XPG SPECTRIX D50 DDR4

Rabatte neben der Verlosung

Wer an der Verlosung nicht teilnehmen möchte, kann zumindest bei verschiedenen Rabattaktionen von XPG zugreifen. So gibt es 30% Rabatt auf die SOMMENER CHERRY MX RGB Gaming Tastatur und das XPG PRECOG Dual Driveres Gaming Headset.

Einen Rabatt von 15% habt ihr auf die XPG S50 LIte 1TB Gen4 SSD, die XPG S40G 512GB SSD, die S20G RGB SSD sowie die SE770G External SSD.

Wir drücken euch die Daumen und wünschen viel Spaß beim Shoppen!