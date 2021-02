Please enable JavaScript



Beladen, entladen, Routen planen, rangieren, tanken und vor allem fahren, fahren, fahren – das alles und noch viel mehr ist nun auch mit dem Controller in der Hand und vom Sofa aus möglich. Denn seit heute ist der On The Road – Truck Simulator von Aerosoft und toxtronyx für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Als erster realistischer Trucksimulator für Konsole bringt er einiges an Features mit: die Spieler fahren mit original nachgebildeten Lastwagen-Modellen von MAN (TGX) und Scania (R-Serie) in unterschiedlichen Konfigurationen auf einem knapp 7.000 km großen Straßennetz mit Autobahn und Landstraßen quer durch ganz Deutschland. Dabei erledigen sie verschiedenste Transportaufträge mit Gütern aller Art, passieren bekannte Verkehrsknotenpunkte und erkunden 16 deutsche Großstädte mit all ihren verkehrlichen Besonderheiten und charakteristischen Sehenswürdigkeiten.

Zu Beginn starten die Spieler als Chef ihrer eigenen kleinen Spedition, die sie Schritt für Schritt zu einem florierenden Unternehmen ausbauen können. Dabei sind nicht nur gute Fahrkünste gefragt, sondern auch Organisationstalent. Denn mit einer steigenden Zahl an Aufträgen braucht es auch mehr Fahrzeuge, weiteres Personal und eine effiziente Routenplanung unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten.

On The Road – Truck Simulator ist der dritte Titel, den Aerosoft für Konsole veröffentlicht. Zuvor ist das Spiel bereits für den PC erschienen und wurde seit dem Launch immer weiter verbessert.

„Es sind die gesammelten drei Jahre harter Entwicklungsarbeit in die Konsolenversion des On The Road – Truck Simulator eingeflossen. Das Ergebnis ist ein großartiger Truck-Simulator, den es in diesem Umfang und mit dieser Qualität bisher weder auf der PlayStation noch auf der Xbox gab”, erklärt Winfried Diekmann, Geschäftsführer von Aerosoft und ergänzt: „Wir sind fest davon überzeugt, dass On The Road unter den Konsolenspielern ein breites Publikum finden wird und freuen uns schon sehr auf den Austausch und das Feedback der Fans.”

On The Road – Truck-Simulator ist im Aerosoft Store, im PlayStation Store und im Microsoft Store sowie überall im Handel erhältlich und kostet 29,99 EUR. Der Titel hat keine Altersbeschränkung.