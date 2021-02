Please enable JavaScript



Seid ihr bereit für etwas mehr Gruselstimmung? Dann schaut euch doch das neuste Video zum Indie-Horror-Game Mundaun ein. In Behind the Scenes – Hotel begleiten wir Entwickler Michel Ziegler zu einem gruseligen Hotel. Die Shining-Stimmung ist garantiert!

Jetzt geht’s ans Eingemachte! Nachdem wir in anderen Videos viel von der Bergidylle mitbekommen haben, versetzt uns Behind the Scenes – Hotel von Anfang an in eine unbehagliche Stimmung.

Denn in einer von Dämmerlicht umgebenen Kulisse empfängt uns Michel Ziegler und erzählt uns von der ersten Szene seines Horrorspiels: Zu Beginn von Mundaun sitzt in einem Reisebus und kommt an einem Hotel an. Diese Szene – sowie der Soundtrack – sollen eine Hommage an den Psycho-Horrorfilm The Shining sein.

Plötzlich ist es pechschwarze Nacht. Michel Ziegler steht mit einem Kamerateam vor einem verlassenen Hotel. Seit seiner Kindheit kennt der Entwickler schon diese Unterkunft, die früher noch Touristen beherbergte. Auch hier zieht er viele Parallelen zu dem Jack Nicholson-Film. Die surreale Musik, das Blair Witch-Setting… schon in diesem Behind the Scenes-Video packt uns ein unbehagliches Gefühl, eine Gänsehaut macht sich breit.





Erkennt ihr die Landschaft wieder?

Während seines Spaziergangs um das verlassene Hotel herum können wir vollkommen nachvollziehen, wie Michel Ziegler sich inspirieren lassen konnte. Die Umgebung lädt zum Grübeln über einen herrlich schaurigen Plot ein. Besonders gruselig wird es im Video, als in dem verlassenen Hotel plötzlich das Licht angeht, man aber niemanden im Umkreis sehen kann.

Durch die Kooperation mit MWM Interactive kann Michel Ziegler auf jeden Fall eine schaurige Stimmung in seinen Promo-Videos erzeugen. Das sorgt bei uns nicht nur für einen steigenden Adrenalinspiegel. Wir freuen uns darauf, wenn wir in genau einem Monat die Schweizer Alpen in der Egoperspektive erkunden können.