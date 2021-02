Gestern munkelten bereits mehrere Medien, ob der bald erscheinende Ubisoft-Shooter Rainbow Six Quarantine nicht in Parasite unbenannt werden würde. Um die Unklarheiten ein für alle Mal zu beseitigen, bat die Plattform PCGamesN Ubisoft um eine Stellungnahme.

Die angebliche Namensänderung des neuen Rainbow Six-Teils in Parasite löste einige Furore aus. Doch PCGamesN brachte Licht ins Dunkle und fragte gleich bei der Quelle selbst nach. Daraufhin äußerte sich ein Sprecher aus dem Hause Ubisoft wie folgt:

While we recently shared that we will be changing the name of Rainbow Six Quarantine, ‘Parasite’ is only a placeholder that our internal teams use. Recently, we ran an internal test for the game and some of its details became public. We can confirm this is a glimpse of the upcoming game, and we will share more details, including the official name, soon.

Während wir kürzlich bekannt gaben, dass wir Rainbow Six Quarantine umbenennen würden, ist ‚Parasite‘ lediglich ein Platzhalter, den unsere internen Teams nutzen. Kürzlich starteten wir einen internen Testlauf des Spiels und einige Details gingen an die Öffentlichkeit. Wir können bestätigen, dass dies ein erster Blick auf das kommende Spiel gibt. Wir werden mehr Details, wie einen offiziellen Namen, bald veröffentlichen.