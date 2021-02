Please enable JavaScript



EA und Hazelight Studios haben einen neuen, kommentierten Gameplay-Trailer zu It Takes Two, dem kommenden Koop-Adventure des BAFTA-preisgekrönten Studios hinter A Way Out, veröffentlicht. Das Spiel steckt voller genreübergreifender Herausforderungen und nimmt die Spieler mit auf eine metaphorische Reise, in der Gameplay und Handlung miteinander verschmelzen und die Grenzen des interaktiven Storytellings wie noch nie zuvor ausgetestet werden.

In It Takes Two schlüpfen die Spieler in die Rollen von Cody und May, einem zerstrittenen Paar, das sich auf unbekannte magische Weise in Puppen verwandelt. Gefangen in einer fantastischen Welt, in der sich hinter jeder Ecke eine neue Überraschung verbirgt, müssen sie widerwillig lernen, ihre Differenzen zu überwinden, ihre zerrüttete Beziehung zu retten und ihren Weg zurück nach Hause zu ihrer geliebten Tochter Rosie zu finden.

It Takes Two ist jetzt zur Vorbestellung verfügbar und wird am 26. März 2021 für Playstation 4, Xbox One und PC über Origin und Steam veröffentlicht. Alle Spieler, die das Spiel auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden.