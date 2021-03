Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Sommer kommt die Eiszeit zu PlayStation VR, PC VR und weiteren unangekündigten VR-Plattformen. After The Fall von Vertigo Games entführt euch in ein postapokalyptisches Los Angeles mit bis zu 3 weiteren Spielern.

Mutierte und bösartige Untote warten im postapokalpytischen L.A. auf euch. Nachdem sich im Jahr 1984 der Weltuntergang angebahnt hatte, liegt die Welt unter einen dicken Schicht Eis begraben.

Gemeinsam die Untoten besiegen

Der Koop-Shooter After The Fall lässt euch in Viererteams durch L.A.s vereiste Straßen ziehen. Während eurer Erkundungstour müsst ihr euch im Team absprechen und so gemeinsam mit taktischem Geschick die Zombie-Massen vernichten. Um die Zombies im Zaun in halten, müsst ihr mit Echtzeitbewegungen eure Waffen und vernichtenden Kräfte einsetzen.

Gerade in Zeiten der Isolation sieht Entwickler Vertigo Games in diesem Koop-FPS eine gute Möglichkeit mit anderen Spielern in Kontakt zu kommen. Richard Stitselaar, Studio Director bei Vertigo Games, äußert sich dazu wie folgt:

Bereits seit der frühen Konzeptphase geht es bei After the Fall darum, VR-Spieler durch die plattformübergreifende Multiplayer-Funktionalität als Teams zu vereinen – unabhängig vom Gerät, auf dem sie spielen. In einer Zeit weit verbreiteter sozialer Isolation scheint dieses Ziel jetzt eine zusätzliche Relevanz zu haben. Wir freuen uns sehr über den Eintritt in diese nächste Kampagnenphase, in der wir mehr über das Spiel erzählen und mehr Spieler begeistern können, während wir uns auf den Start vorbereiten.

Damit hat sich auch die Frage nach dem Crossplay erledigt.

Erkundet L.A. im Team

Killt im Team…

oder allein ein paar Zombies Quelle: offizielle Website



Falls ihr nicht im Team über die Zukunft von L.A. entscheiden möchtet, könnt ihr auch allein die vereisten Ruinen erkunden. Ein genaues Release-Datum hat Vertigo Games noch nicht bekannt gegeben. Bisher wissen wir nur, dass die Eiszeit im Sommer diesen Jahres beginnen wird. Wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, könnt ihr die offizielle Website von des First-Person-Shooters besuchen.