Ja, das Leben kann in einem Wimpernschlag vorbei sein. Das erfahren wir auch in dem bald erscheinenden Indie-Game Before Your Eyes. Entwickler GoodbyeWorld Games hat sich eine besondere Art des Gameplay für diese Jenseits-Erfahrung einfallen lassen.

Alles beginnt mit eurem Tod. Ihr befindet euch auf dem Boot eines mysteriösen Fischers, der eure Seele ins Jenseits begleiten möchte. Allerdings müsst ihr ihm zuerst einige Einblicke in euer Leben gewähren. Während eurer Reise durch die Vergangenheit, bemerkt der Fischer, dass ihr ihm nur eine Seite der Medaille gezeigt habt. Aber das reicht ihm nicht aus. So müsst ihr euch wohl oder übel mit all euren Erinnerungen auseinander setzen und euch der Wahrheit stellen.

Erlebt euren Tod

Taucht in schöne…

und nicht so schöne Erinnerungen ein Quelle: Steam

Die berührende Story erhält einen besonderen Zusatz durch das einzigartige Gameplay. Denn das Spiel wird via Webcam durch eure Augen gesteuert – genauer gesagt durch euer Blinzeln. Dadurch erhält das narrative Adventure eine besonders immersive und persönliche Note. So erfahrt ihr nicht nur mehr über den Protagonisten, sondern auch über euch selbst. Eine Reise in die Tiefen des Games wird also eine Riese zu eurem Inneren.

Am 8. April erscheint Before Your Eyes auf Steam. Dann könnt ihr eure eigene Jenseits-Erfahrung für 8,99€ selbst erleben.