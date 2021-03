Please enable JavaScript



In diesem Monat testet Nintendo verschiedene Bonusstunden in Pokémon GO. Deshalb startet heute die Pokémon GO Rocket-Stunde! Ab 18 Uhr geht diese besondere Bonusstunde los und bringt euch den Ärger vor die Haustür.

Heute Abend geht’s rund! Denn Team Rocket Heißluftballons schweben ab 18 Uhr häufiger über eure Location hinweg. Macht euch bereit für die extra Action!

Team Rocket Heißluftballons fliegen ohnehin schon in regelmäßigen Abständen über die Map hinweg. Wenn ihr die Ballons antippt, fordert ihr den fiesen Insassen zu einem Kampf heraus. Ab und zu fliegt auch ein Mauzi-Ballon an euch vorbei. Tippt ihr diesen an, fordert ihr sogar Jessie und James selbst heraus.

Allerdings müsst ihr im Moment bei Kämpfen gegen Team Rocket besonders vorsichtig sein. Denn die Team GO Rocket Spezial Forschung hat begonnen und die Schurken kämpfen nun mit mehr Crypto-Pokémon. Diese sind im Kampf etwas stärker als herkömmliche Pokémon. In diesem Monat kämpft das Schurken-Team bevorzugt mit einem Crypto-Arktos.

Diesen Monat erwarten euch besondere Event bei Pokémon GO

In dieser Pokémon GO Rocket-Stunde profitiert ihr nach den Kämpfen von besonderen Boni. Außerdem müsst er die Heißluftballons nicht suchen gehen, denn die Rocket-Ballons tauchen immer bei euch auf.

