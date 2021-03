Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Berliner Entwicklerstudio hat gestern in Kooperation mit Publisher Quantic Dream den Sea of Solitude: Director’s Cut veröffentlicht. Dieser exklusive Nintendo Switch-Titel entführt euch in eine schöne, aber traurige Welt voller Verzweiflung und Einsamkeit.

Bereits im Jahr 2019 erschien der Indie-Titel für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Jetzt steht der Sea of Solitude: Director’s Cut mit exklusiven Features den Gamern an der Nintendo Switch zur Verfügung.

Während eurer emotionalen Reise auf dem Meer der Einsamkeit spielt ihr Kay. Als Folge ihrer Verzweiflung und Einsamkeit verwandelte sie sich in ein Monster. Doch ist sie nicht allein in dieser Welt. Denn auch andere Wesen, die von negativen Gefühlen geplagt sind, leben hier. Indem sich Kay diesen Wesen und den damit verbundenen Emotionen stellt, erlangt sie Erkenntnis über diese Welt und über sich. So soll sie schließlich Frieden mit sich selbst finden.

Für den Director’s Cut sind Dialoge neu geschrieben und mit anderen Schauspielern synchronisiert worden. Gleichzeitig haben die Entwickler die Videoszenen überarbeitet, um den Spielern ein besseres, immersiveres Gameplay geben zu können.

Damit zusammenhängend nutzt der Sea of Solitude: Director’s Cut das Gyroskop der Nintendo Switch. So könnt ihr die Fackel steuern und mehr Licht ins Dunkel bringen. Außerdem gibt es nun einen Fotomodus, mit dem ihr cineastische Aufnahmen eures Spiels machen könnt. Eure Fotos könnt ihr mit besonderen Features überarbeiten und zum Beispiel auch das Wetter ändern.

Um ein breiteres Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schaffen, hat Jo-Mei in Kooperation mit Take This eine Version des Spiels exklusiv für das Twitch-Streaming erschaffen. Die Erweiterung des Director’s Cut trägt den Titel Bottle of Hope und soll Streamer dazu ermutigen über Selbstakzeptanz, Achtsamkeit, Belastbarkeit, Motivation und Mitgefühl zu sprechen. Gerade in Zeiten des Lockdown ist dieses Thema wahrscheinlich wichtiger als jemals zuvor.