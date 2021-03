Please enable JavaScript



Kaum beschreitet Pearl Abyss den Weg des Selfpublishings, schon gibt es demnächst eine neue Klasse bei Black Desert Online zu bestaunen. Der zauberwirkende Seher entfesselt die Kräfte von Raum und Zeit, sodass er ein gefährlicher Gegner auf dem Schlachtfeld wird.

Der neue Trailer eröffnet uns bereits einen ersten Einblick auf die mächtigen Fähigkeiten, die ein Seher mit sich bringt. Die Manipulation von Raum und Zeit stellen für ihn kein Problem dar. Dies bewerkstelligt er mit Hilfe des würfelförmigen Kyve als Hauptwaffe. Der Kyve ermöglicht ihm Risse im Raum zu öffnen, um Ators Faust sowie mächtige Angriffsmagie zu beschwören.

Weil der Seher aber auch Gebieter über die Zeit ist, kann er Abklingzeiten einige Fähigkeiten reduzieren sowie kurze Distanzen überwinden. Außerdem können Gamer verschiedene Skill-Kombinationen nutzen und so kreative Möglichkeiten entwickeln, um einen Kampf für sich zu entscheiden.

Zu guter Letzt erhält der Seher noch eine Art VIP-Zugang zu den Vorzeitlichen Hysteria-Ruinen und dem Aakmantempel. Er kann diese Orte betreten ohne die erforderlichen Items zu besitzen – sehr praktisch.

Die neue Klasse scheint wie eine Art Belohnung für die Fans des online MMORPGs zu wirken. Schließlich stiegen seit dem Datum des Selfpublishings die Anzahl täglicher Nutzer von Black Desert Online um 225% an. Gleichzeitig schossen auch die Zahlen neuer User rasant in die Höhe. So konnte man einen Anstieg von 2335% verzeichnen. Mit diesem rasanten Anstiegen ist Black Desert Online zur Zeit das beliebteste MMORPG aus Steam.

Zum Abschluss möchten wir euch natürlich noch den Entwicklerkommentar zur Seher-Klasse zeigen. In neun Minuten erhaltet ihr viele interessante Infos rund um die neue Klasse.

Ab dem 17. März können Gamer am PC auf die neue Klasse zugreifen. Zwei Wochen später, am 31. März, steht sie auch Gamern an der Xbox und PlayStation 4 zur Verfügung.