Noch gestern Abend verkündete das Studio hinter der Final Fantasy-Reihe ein neues Onlineformat. Square Enix Presents öffnet zum ersten Mal am 18. März seine Tore und soll Fans Updates zum aktuellen Geschehen geben. Macht euch auf ein paar dicke Neuigkeiten gefasst.

Am 18. März um 18 Uhr könnt ihr euch das Live-Event auf dem Twitch– und Youtube-Kanal von Square Enix ansehen. Ein besonderes Highlight in dieser Ausgabe von Square Enix Presents wird dabei die Weltpremiere des neuen Life Is Strange sein. Nach den bereits erschienenen Teilen Life Is Strange, Life Is Strange: Before the Storm und Life Is Strange 2, erfahren wir in 6 Tagen, wie sich das Universum voller Entscheidungen und besonderer Fähigkeiten weiter ausdehnen wird. Die letzten Teile haben uns auf sehr emotionale Reisen geschickt. Im Zentrum der Handlungen standen immer Teenager, die es in ihrem Leben nicht gerade einfach hatten. Der traumatische Umgang mit Verlust erschwerte ihre Situation zusätzlich und ließ uns gegenüber den einzelnen Figuren Mitgefühl entwickeln.

Neben dieser großen Verkündung wird Square Enix unter anderem noch Neuigkeiten zu Outriders, Marvel’s Avengers sowie einer 25 Jahre-Edition von Tomb Raider vorstellen. Auch Square Enix Montreal (der Mobile Zweig des Unternehmens) wird einige Neuigkeiten für eure Smartphones bereit halten.

Auf der offiziellen Website zu Square Enix Presents wird außerdem erwähnt, dass Fans mit einigen Give-Aways rechnen können. Reinschalten lohnt sich also.