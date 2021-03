Please enable JavaScript



Kakao Games hat sich einen neuen Kooperationspartner geangelt. Gemeinsam mit Reality MagiQ arbeitet der koreanische Publisher an dem Online-Survival-Game Dysterra. Um die Spieler von Anfang in den Entwicklungsprozess mit einzubinden, steht bereits in wenigen Tagen ein Alphatest für PC-Gamer in Nordamerika an.

Während der dystopische Gefängnisplanet Terra von gewaltigen Umweltkatastrophen heimgesucht wird, kämpft ihr auf seiner kargen Oberfläche um das nackte Überleben.

Allerdings könnt ihr euch nur diesen Urgewalten zur Wehr setzen, wenn ihr die Rohstoffe nutzt, die euch der Planet zur Verfügung stellt. So könnt ihr die verschiedensten Werkzeuge craften, die ihr wiederum zur Bau einer Base nutzen könnt. Irgendeinen Schutz vor diesen Katastrophen, dem Terrafire, braucht ihr schließlich. Weil man aber allein nicht immer so weit kommt, solltet ihr euch einige Verbündete suchen. So könnt ihr gemeinsam eure Basen ausbauen und gegen Angriffe aller Art mit vereinten Kräften vorgehen.

Denn neben den natürlichen Gefahren warten auch feindliche Roboter und Spieler auf euch. Was genau die Roboter von euch wollen, können wir selbst noch nicht sagen. Aber die anderen Spieler wollen an euren hart erarbeiteten Kram. Deshalb ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn ihr selbst mal auf Beutezug geht. Wer weiß, was die anderen so zu verbergen haben.

Diese Mischung aus FPS und Crafting steht noch am Anfang ihrer Entwicklung. Um ein möglichst gutes Spiel zu veröffentlichen, möchten die Entwickler die Community von Anfang an mit einbinden. Deshalb startet am 18. März der erste Alpha-Test in Nordamerika. Wer sich an diesem viertägigen Test beteiligen möchte, kann sich noch bis zum 15. März anmelden. Anschließend werden die ausgewählten Spieler separat benachrichtigt.

Ob Dysterra noch für andere Plattformen verfügbar sein soll, ist noch nicht bekannt. Bisher können sich nur PC-Gamer für die Alpha-Testung registrieren und im Laufe des Jahres das Spiel im Steam Early Access ausprobieren.