Gerade erst haben wir den Frühling mit dem letzten Update willkommen geheißen. Jetzt steht schon wieder eines an. Ab dem 18. März können alle Fans in die Feierlichkeiten zum 1. Jubiläum von Animal Crossing: New Horizons starten.

Animal Crossing: New Horizons

Kaum zu glauben, aber am 20. März wird Animal Crossing: New Horizons tatsächlich schon ein Jahr alt. Damit ihr auch richtig in Feierlaune kommt, steht ab dem 18. März ein kostenloses Update für euch bereit. Diese Aktualisierung enthält einige besondere Features.

Wenn ihr zum Beispiel sechs amiibo-Karten aus dem Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack einlest, könnt ihr neue Gäste auf eurer Insel willkommen heißen. Vielleicht könnt ihr sie sogar zum Bleiben bewegen, sodass sie zu neuen Nachbarn werden. Außerdem könnt ihr dann auf Möbel im Stil der Sanrio-Charaktere wie Hello Kitty, Cinnamoroll und Pompompurin zugreifen. Gebt eurem Heim eine besonders schnuckelige Note!

Neben zwei großen Updates der Design-App auf eurem NookPhone gibt es natürlich auch ein besonderes Geschenk zum 1. Jubiläum von Animal Crossing: New Horizons. Schaut am 20. März einfach in euren Briefkasten und freut euch über einen besonderen Kuchen!

Zum 1. Jubiläum gibt’s besondere Ereignisse

Im Frühling gibt es noch andere besondere Ereignisse, die ihr auf eurer Insel mit den passenden saisonalen Gegenständen zelebrieren könnt.

1. April: Pupskissen (26.03 – 1.04. erhältlich)

Abschlussballkleidung – & -Gegenstände (1. – 30. 04.)

zu Ehren von Singmogil: Forsythienbaum (5. – 22. 04.l)

Tag der Natur: Globus (15.04. – 22.04.)

Außerdem könnt ihr ab dem 28. März auf Ostereiersuche auf eurer Insel gehen, um schließlich am 4. April den Häschentag zu feiern. Natürlich könnt ihr in Nooks Laden passend dazu besondere Gegenstände kaufen.

Zu guter Letzt wollen wir euch noch vom Der Animal Crossing: New Horizons-Inselpräsentator erzählen. Ab dem 24. März könnt ihr Screenshots und Videos auf euer Smart-Gerät übertragen und auf der Inselpräsentator-Seite hochladen. Erstellt digitale Poster oder Tourvideos und teilt eure Insel mit Spielern auf der ganzen Welt.

Allerdings solltet ihr beachten, dass der Animal Crossing: New Horizons-Inselpräsentator nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Weitere Informationen könnt ihr auf der entsprechenden Seite abrufen.