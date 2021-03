Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der Traum eines jeden Pen and Paper-Spieler ist es, die fantastische Welt seines Helden mit eigenen Augen sehen zu können. Dieser Traum geht nun für die Fans von Dungeons & Dragons in Erfüllung. Denn ab dem 22. Juni ist D&D: Dark Alliance erhältlich. Dieses Action-RPG knüpft an die Ereignisse des Romans Der Gesprungene Kristall von R.A. Salvatore an.

Deine Party, ihre Beerdigung. Mit diesen Worten führt uns Wizards of the Coast in ein actiongeladenes RPG ein. Mit bis zu drei weiteren Helden könnt ihr in die Rollen von Drizz (Dunkelelf), Cattie-brie (Bogenschützin), Bruenor (Zwerg) und Wulfgar (Barbar) schlüpfen und versuchen dem Eiswind-Tal zu entkommen. Es liegt an euch den Gesprungenen Kristall zu finden, der sämtliche Monster aus nah und fern anlockt.

D&D: Dark Alliance – Das Gameplay

D&D: Dark Alliance legt einen besonderen Fokus auf den Kampf. Deshalb kann jedes eurer Party-Mitglieder über 50 verschiedene Kampffähigkeiten erlernen, die euch direkt nach eurem Initiativ-Wurf das Gefühl eines mächtigen Kampfes vermitteln sollen. (Allerdings gehen wir eher nicht davon aus, dass ihr wirklich eure Initiative auswürfeln müsst.) Weil über 50 verschiedene Kampffähigkeiten doch eine hohe Gedächtnisleistung erfordern, entwickelte man das System eines „aufsteigenden Kampfes“. Dieses System soll sowohl die „verrohten Knöpfchendrücker“ als auch die „stilvolleren Kämpfer“ zufrieden stellen. Erste können einfach nur zusehen, wie sich ihr Held durch eine Armee von Feinden mäht. Die „stilvolleren Kämpfer“ allerdings können sich eine geniale Kampfstrategie zurecht legen, um ihre Feinde in die Knie zu zwingen.

Aber was wäre D&D, wenn es nicht auch Möglichkeiten zur Erkundung und Teamarbeit abseits des Kampfes gäbe? Dark Alliance erlaubt euch Quests ganz nach eigenem Ermessen mit Freunden zu bestreiten. Ihr müsst euch nicht an eine vorgegebene Richtung halten. Außerdem gibt es Räume voller Rätsel, die besondere Gegenstände erhalten. Arbeitet als Gruppe zusammen und lootet, was das Zeug hält. Dabei ermutigt euch Entwickler Tuque Games auch verschiedene Quests nochmal zu spielen. Denn was ist besser als Loot? Mehr loot! Also stellt euch einer schwierigeren Herausforderung als beim letzten Mal und erhaltet größere Belohnungen.

Wenn ihr nun auf das Eiswind-Tal erleben möchtet, könnt ihr D&D: Dark Alliance sofort auf der offiziellen Website für die folgenden Plattformen vorbestellen: Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4|5 und PC. Die Standard Edition könnt ihr euch bereits für knapp 40 Euro zulegen, während die Digital Deluxe Edition knapp 60 Euro kostet.