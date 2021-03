Please enable JavaScript



Seit über 20 Jahren gibt es bereits die Age of Empires-Reihe. In diesem Zeitraum hat sich eine gewaltige Fangemeinde um dieses Franchise gegründet, die schon lange auf einen neuen Teil wartet. Am 10. April wird Microsoft eine Age of Empires: Fan Preview veranstalten und einige brennende Fragen beantworten.

Während des halbstündigen Streams erhalten Fans Informationen zu den Zivilisationen, der Handlung und dem Gameplay von Age of Empires IV.

Außerdem enthüllt Microsoft Neuigkeiten zu den Definitive Editions von Age of Empires II und Age of Empires III. Mit den Definitive Editions der drei vorherigen Teile blickt Microsoft nicht nur auf das 20-jährige Bestehen der Kultreihe zurück. Denn diese besonderen Editionen sollen auch eine neue Ära bei Age of Empires einläuten.



Ein kleiner Blick auf Age of Empires 4

Wenn ihr auch an der Age of Empires: Fan Preview teilnehmen möchtet, könnt ihr einen der folgenden Streaming-Dienste nutzen : AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live, YouTube und Bilibili (für chinesische Fans). Um 18 Uhr unserer Zeit (inklusive Einrechnung der Sommerzeit) wird der Stream beginnen.

Wir freuen uns auf ein spannendes Event voller Nostalgie und Neuigkeiten. Weitere Informationen erhaltet ihr im Xbox Wire-Eintrag. Außerdem könnt ihr auch dem offiziellen Twitter-Account von Xbox folgen, um ebenfalls über dieses Event auf dem Laufenden zu bleiben.