PopCap Vancouver hat Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville in der Complete Edition für die Nintendo Switch veröffentlicht. Damit haben jetzt noch mehr Spieler die Gelegenheit, den Kampf zwischen Pflanzenwelt und Untoten mitzuerleben. Die Complete Edition von Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville enthält alle Charaktere und Inhalte der PlayStation-, Xbox- und PC-Standard Edition sowie 12 Preiskarten und nach dem ursprünglichen Start veröffentlichte Inhalte. Diese können direkt im Offline- oder Online-Modus erspielt werden.

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Complete Edition ist der erste Titel von EA, der die Leistung der Frostbite-Engine auf die Nintendo Switch bringt. Das Grafik- und Audio-Erlebnis wurde eigens für die Plattform optimiert. Die Frostbite-Engine wurde ebenfalls aktualisiert, um spezifische Features der Nintendo Switch, wie die Bewegungssteuerung und die Touchscreen-Eingabe, zu unterstützen. So wird im TV-, im Handheld- und im Tisch-Modus ein absolut nahtloses Spielerlebnis möglich.

„Unsere Fans haben sich einen Titel von Plants vs. Zombies für die Nintendo Switch gewünscht. Wir freuen uns, diesen Wunsch jetzt endlich mit der Complete Edition erfüllen zu können“, sagt Melvin Teo, der als Producer bei PopCap Vancouver arbeitet. „Die Updates, die wir am Spiel und der Steuerung vorgenommen haben, ermöglichen ein großartiges Spielerlebnis. Künftig können auch Nintendo-Spieler das skurrile und humorvolle Gameplay genießen, egal ob unterwegs oder auf dem großen Bildschirm. Wir sind sicher, dass der Kampf zwischen Pflanzen und Untoten für viele Stunden fesselnden Spielspaß sorgen wird.“

In den durchgeknallten Missionen und epischen Boss-Kämpfen der Complete Edition von Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville können die Spieler Medaillen sammeln und Outfits freischalten. Darüber hinaus erhalten sie Zugriff auf 23 voll anpassbare Charaktere inklusive einer Teamspiel-Klasse für jede Fraktion sowie auf alle je veröffentlichten kosmetischen Objekte. Diese können im Spiel selbst freigeschaltet werden, ohne dass hierfür ein Premium-Store oder bestimmte Währungen nötig sind. In der Complete Edition von Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville können die Spieler sich offline austoben oder sich mit bis zu drei Freunden in eine 8v8-Multiplayer-Sitzung stürzen, um Gegnern einzuheizen, Gartenzwergbomben zu zünden oder auf pinkem Schleim umherzuhüpfen. Die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch kann zum Zielen verwendet und mit einer Vielzahl von Einstellungen an individuelle Spielstile angepasst werden.