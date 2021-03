Hach, der März bringt die ersten warmen Sonnenstrahlen und die Frühlingsgefühle liegen bei uns in der Redaktion in der Luft. An dieser fröhlichen Stimmung wollen wir euch teilhaben lassen und veranstalten deshalb das März Gewinnspiel von Gamers.de! Wir haben ein paar tolle Preise für euch in den Lostopf geworfen und freuen uns darauf, euch zu Gewinnern zu machen.

Dieser März ist vollgepackt mit tollen Fanartikeln. Meldet euch hier für das März Gewinnspiel von Gamers.de an und beschert euch selbst ein kleines Geschenk zu Ostern! Dieses Mal verlosen wir unter allen Teilnehmern folgende Preise:

3x Final Fantasy XIV Starter Edition

1x Rage 2 Notizbuch

1x Shenmue 3 T-Shirt

Bis zum 31. März könnt ihr euch anmelden, am 1. April ziehen wir die Gewinner!

Wenn ihr über unsere News und weitere Gewinnspiele informiert bleiben möchtet, dann folgt uns doch auf Twitter, Instagram und Facebook. Wir freuen uns über eure Teilnahme und drücken euch allen die Daumen!

