Für alle frustrierten Köche da draußen, die in der Küche keine Schweinerei mehr anstellen möchten, erscheint heute ein neues Spiel. Overcooked! All You Can Eat von Team17 und Ghost Town Games bringt den verrückten Spaß in der Küche nach Hause. Ab heute können Gamer an der Nintendo Switch, der PlayStation 4, der Xbox One und auf dem PC loslegen.

Bereits letztes Jahr erschien Overcooked! All You Can Eat für die Xbox Series X|S und für die PlayStation 5. Jetzt können auch Gamer an anderen Plattformen diese Neuauflage von Overcooked! und Overcooked!2 erleben. Stürzt euch ins Getümmel und kocht eure besten Speisen!





Quelle: Team17

Über 200 neue Level, sieben neue Küchen und drei neue Köche bringen euch mehr Freude an den Herd. Außerdem könnt ihr zum ersten Mal auf einen Mehrspieler-Modus zugreifen. So könnt ihr entweder auf der Couch oder über die Crossplay-Funktion mit anderen Gamern zusammen die Küche in ein Schlachtfeld verwandeln. Davon abgesehen könnt ihr mit einem weiteren Spieler unter anderem besondere Belohnungen für Gerichte freischalten und die Zubereitungszeit verlängern.

Wollt ihr eine Koryphäe in der Küche stehen haben? Dann ladet euch doch bis zum 30. April kostenlos den Swedish Chef aus der Muppet Show herunter. Ihr wisst schon, den hier:

Overcooked! All You Can Eat steht ab sofort für die Nintendo Switch, die Xbox One, die PlayStation 4 und den PC (Steam) für 39,99€ zum Kauf bereit. Falls ihr schon einen der ersten Teile besitzt, erhaltet ihr einen Rabatt von 15% auf euren Kauf. Dieser gilt allerdings nur bis zum 11. April.

Wir wünschen euch viel Spaß in der Küche! Passt auf eure Finger auf!