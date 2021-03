Please enable JavaScript



Gestern Abend fand der Future Games Show: Spring Showcase statt. Auch wenn einige Fans enttäuscht waren, dass es weder Neuigkeiten zu Lego Star Wars noch zu einem neuen Sonic-Spiel gab, konnten wir doch einen Blick auf einige interessante Games werfen. In diesem Beitrag stellen wir euch ein paar erwähnenswerte Games vor. Wenn ihr euch das ganze Event ansehen möchtet, könnt ihr die vollen zwei Stunden auf YouTube erleben.

Fangen wir direkt mit dem größten Highlight an. Wie wir bereits angekündigt haben, stellte Daedalic gestern Abend neues Videomaterial zu Lord of the Rings: Gollum vor. Ein bisschen Gameplay, ein bisschen panisches Voiceover von Gollum und ein wenig Mordor – gerade so viel, dass man ein 48 Sekunden langes Video damit füllen kann. Man kann darüber streiten wie befriedigend diese Aufnahme nun war. Seht sie euch hier nochmal an:

Frostig schöne Landschaft: Arctic Awakening

Das nächste Spiel überzeugt durch die stimmungsvolle Landschaft, sodass ich nicht anders konnte, als einige Sätze darüber zu verlieren. Arctic Awakening von Goldfire Studios ist ein episodisches, narratives Adventure über Freundschaft, Überleben und Selbsterkenntnis. Im Zentrum der Handlung steht der Ex-Navi-Pilot Kai. Er findet sich nach einem Flugzeugabsturz in der frostigen Landschaft der Arktis wieder und sucht verzweifelt nach seinem Co-Piloten Donovan. Seine einzige Hilfe und Gesellschaft ist eine KI-Drone. Arctic Awakening soll 2022 für Pcs und Konsolen erscheinen.

Ritter der Kokosnuss? Nein, Inkulinati!

Natürlich hat die Future Games Show auch ein bisschen was Beklopptes zu bieten. Habt ihr euch mal gefragt, wieso die Zeichnungen in mittelalterlichen Schriften so….merkwürdig sind? Das auf Tinte basierte Strategieabenteuer Inkulinati von Yaza Games gibt nun eine Antwort darauf. Angeblich hat alles mit einem mysteriösen Ritual zu tun, dem ihr in diesem verrückten Spiel auf die Schliche kommen könnt. Der Trailer entlockt auf jeden Fall ein Schmunzeln und erinnert irgendwie an Monty Python. Noch in diesem Jahr erscheint Inkulinati auf dem PC.

Scheitern ist keine Option: Warhammer Age Of Sigmar: Tempestfall

Episch geht es weiter mit dem Cinematic Trailer von Warhammer Age Of Sigmar: Tempestfall von Carbon Studio. Wenn ihr bereit seid das Reich des Todes zu durchschreiten und die mächtigen Waffen eines Lord-Arcanum zu schwingen, dann seid ihr hier genau richtig. Rettet die verlorenen Seelen eurer Brüder und tretet den gefürchteten Nighthaunts entgegen. Noch in diesem Jahr erscheint der neuste Teil der Warhammer-Reihe für PC VR und die Oculus Quest.