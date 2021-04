Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der storybasierte Adventure-Plattformer The Lightbringer ist vor wenigen Tagen von Entwickler Rock Square Thunder und Publisher Zordix Publishing angekündigt worden. Beschützt in eine wunderschöne Welt vor ihrer Korrumpierung und bringt das Licht zurück in die Welt.

Nachdem eure Schwester gestorben ist, liegt es an euch die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren. Denn die finstere Verderbnis breitet sich über das Land aus. Ihr eigentliches Ziel ist ein uralter Monolith, der die Welt mit Wärme und Kraft versorgt. Eure Aufgabe ist es, der neue Lichtbringer zu werden. Weil ihr die reine Lichtenergie aus der Luft nutzen könnt, müsst ihr den Monolithen zu reinigen und die Verderbnis zu vernichten.

Allerdings werdet ihr nicht allein auf eure Reise gehen. Der Geist eurer Schwester wird euch begleiten, während ihr die verschiedenen Level erkundet. Das Spielgeschehen wird sie ausschließlich in Reimform kommentieren. Ihr wisst ja, nur Goethe war dichter…

Das Gameplay basiert auf früheren Zelda-Spielen und wird durch die semi-isometrische Perspektive besonders spannend. Denn oft werdet ihr erst des Rätsels Lösung finden, wenn ihr eure Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.

Um den Monolithen zu reinigen, müsst ihr in euren Leveln so viele Lichtmotive wie möglich sammeln. Dazu ist es besonders hilfreich sich auch abseits der Pfade zu bewegen und in jede dunkle Ecke einen Blick zu werfen.

Wann genau The Lightbringer erscheinen soll, muss noch bekannt gegeben werden. Auch auf Steam lässt sich der Plattformer noch nicht auf die Wunschliste setzen. Immerhin könnt ihr mehr zu dem Spiel erfahren. Neben dem PC werdet ihr auch eure Nintendo Switch ins Licht hüllen können.