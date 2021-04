Please enable JavaScript



Midgard Studio und Dear Villagers haben angekündigt, dass ihr JRPG Edge of Eternity nach zwei Jahren in Steam Early Access am 8. Juni mit einem großen Launchupdate erscheinen wird. Das Update bringt die Geschichte mit über 20 Stunden an neuen Inhalten zu Ende. Edge Of Eternity wurde zudem für PS5 und Xbox Series angekündigt. Das JRPG wird zeitgleich auf den Next-Gen-Konsolen und mit den bereits angekündigten Fassungen für PS4, Xbox One und Game Pass im vierten Quartal 2021 erscheinen.

In einer zerrissenen Welt führen die Bewohner von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten. Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält. Stelle dich epischen rundenbasierten Kämpfen und folge Daryons und Selenes Geschichte, als sie versuchen eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens “Die Zersetzung” zu finden und die Welt von Heryon zu retten.

Edge of Eternity wurde durch über 4.000 Kickstarter-Fans möglich gemacht. Das erfolgreiche Crowdfunding erlaubte es dem legendären JRPG-Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles-Komponisten) am Projekt mitzuwirken.

Features: