Konami Digital Entertainment hat angekündigt, daß ihr neuer Titel GetsuFumaDen: Undying Moon am 13. Mai 2021 im Early Access via Steam veröffentlicht wird. Für das Jahr 2022 ist zudem ein Release für Nintendo Switch geplant.

Vom Indie-Entwickler GuruGuru in Zusammenarbeit mit Konami Digital Entertainment entwickelt, bietet GetsuFumaDen: Undying Moon aufregende 2D-Roguevania-Action in einer beeindruckenden Dark Fantasy-Welt, die durch feine Pinselstriche der japanischen Kunst zum Leben erweckt wurde. Die Spieler können in eine wunderschöne und doch zugleich erschütternde Welt im Ukiyo-e-Stil abtauchen und müssen dabei abenteuerliche Herausforderungen meistern. Dafür stehen zahlreiche Waffen und weitere Ausrüstungen zur Verfügung, die je nach eigenem Spielstil angepasst werden können.

GetsuFumaDen: Undying Moon liefert höchststrategischen Kampf, der auf den entscheidenden Merkmalen der japanischen Kampfkünste basiert. Angsteinflößende Bossgegner und stetig im Wandel befindliche Umgebungen fordern den Spieler zu jeder Zeit heraus und lassen ihn mit jedem Versuch stärker werden.

Nach 1.000 Jahren des Friedens wurde das Siegel des Höllentors aufgerissen und eine Flut von bösen Geistern in die Welt entlassen. Da die Welt nun also am Rande der Zerstörung steht, muss Getsu Fuma als Anführer seines Clans das Ruder übernehmen und in die Abgründe der Hölle eintauchen, um das Böse in seinem Kern zu vernichten.

Retro-Fans erinnern sich eventuell an das ursprüngliche Getsu Fūma Den, welches 1987 exklusiv für Famicom-Systeme und nur in Japan veröffentlicht wurde. Das 2D-Sidescrolling-ARPG wurde zu seiner Zeit sehr dafür gelobt, wie es zwischen 2D-Plattforming und dem First-Person-Stil wechselte. Spieler, die die Early Access-Version von GetsuFumaDen: Undying Moon kaufen, erhalten einen Port der originalen japanischen Famicom-Ausgabe als Bonus – zusammen mit einem Digital-Artbook und dem Mini-Soundtrack des Spiels.