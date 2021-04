Please enable JavaScript



Der deutsche Solo-Entwickler BenStar aka Benjamin Kiefer und Publisher Dear Villagers (ScourgeBringer, The Dungeon of Naheulbeuk) haben das erste große Steam Early Access Update namens ‘Beasts and Bees’ für ihr Roguelite Revita veröffentlicht.

Das Update ist das erste in einer Reihe an neuen Inhalten, dass das Spiel seit seinem Release am 3. März bekommt. Von heute an erwarten Spieler: zwei neue NPCs, eine neue Waffe, weitere Achievements und sammelbare Objekte sowie einen neuen Pfad, den man erkunden kann. Dazu gibt es Verbesserungen, Bug Fixes und generelle Updates. Zusätzlich hat BenStar eine Roadmap veröffentlicht, die aktuelle und kommende Updates für die Early Access Phase des Spiels zeigt.

In Revita müssen die Spieler einen ominösen Uhrenturm durch eine Reihe von prozedural generierten Räumen erklimmen und herausfordernde Bosskämpfe bestehen, um ihre verlorene Erinnerung zurückzuerlangen. Auf dem Weg dorthin können die Spieler Leben gegen zufällige Upgrades eintauschen und stehen so ständig auf Messers Schneide.

Features: