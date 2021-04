Please enable JavaScript



Wer von euch hat schon an der April Trophy Challenge von PlayStation mitgemacht? Jetzt gibt Sony in einem neuen Blogeintrag bekannt, dass auch Trophäen von Ratchet & Clank und Horizon Zero Dawn mit gewertet werden.

Während Ratchet & Clank bis zum 31. Mai kostenlos verfügbar gewesen ist, kann die Complete Edition des Action-Adventure Horizon Zero Dawn erst seit dem 20. April kostenlos heruntergeladen werden. Beachtet allerdings, dass nur die Trophäen gezählt werden, die nach der Anmeldung zur April Trophy Challenge gesammelt worden sind.

Weil es bereits einen Trophy Guide zu Days Gonge und Zombie Army 4: Dead War gegeben hat, stellt euch Sony auch einen Guide zu den neu hinzugekommenen Spielen zur Verfügung. Dort erfahrt ihr nützliche Tipps und Tricks, die ihr beim Sammeln von Trophäen erhalten könnt.

Doch was gibt es eigentlich Besonderes zu gewinnen? Zum Spaß an der Freude zockt doch bestimmt nicht einfach so mal ein paar Blockbuster-Games. Neben einem „einzigartigen Avatar-Paket“ erhalten Teilnehmer die Chance auf 100.000 Euro Store-Guthaben. Vielleicht solltet ihr mal über eine Teilnahme nachdenken. Weitere Informationen dazu erhaltet ihr hier.