Koch Media und Black Eye Games haben den 18. Mai 2021 als Veröffentlichungsdatum für Siege Survival: Gloria Victis bekannt gegeben. Das mittelalterliche Survival-Management-Strategiespiel erzählt die Geschichte einer bescheidenen Gruppe von Zivilisten, die von einer belagernden Armee im kleinen Bergfried der Stadt gefangen wird und versucht, die letzten verteidigenden Truppen ausgerüstet zu halten, während sie verzweifelt auf dringend benötigte Verstärkung warten. Spieler bauen ihre Basis auf, stellen Vorräte her und durchsuchen die gefallene Stadt nach wertvollen Ressourcen.

In der gleichen mittelalterlichen Umgebung angesiedelt wie das Gloria Victis-MMORPG – mit seinem grobkörnigen Realismus, seiner spielergetriebenen Wirtschaft und den kriegführenden Fraktionen mit Schwertern und Schilden – erleben Spieler und Mittelalter-Fans, wie ihr Land angegriffen und ihre Stadt belagert wird. Eine Gruppe von Zivilisten ist in der letzten verbliebenen Festung gefangen und hängt an ihrem Leben. Und obwohl sie nicht direkt in die martialischen Kämpf vor den Toren der belagerten Festung verwickelt sind, so liegt doch das Schicksal der ganzen Stadt und ihrer restlich verblieben Bewohner in ihren Händen.