Diesen Mai startet bei Sackboy: A Big Adventure eine besondere Herausforderung für alle Fans. Denn bis zum Januar 2022 können alle Gamer auf den PlayStation 5-Konsolen bei der Strick-Speedrun-Herausforderung teilnehmen. Wer schnell ist, erhält tolle Preise.

Die Strick-Speedrun-Herausforderung im Rahmen der PlayStation Tournaments

Seit Samstag, dem 1. Mai 2021 bis Januar 2022 können Gamer an der PlayStation 5 in dem bunten Plattformer Sackboy: A Big Adventure an einer rasanten Herausforderung teilnehmen. Die Strick-Speedrun-Herausforderung animiert Fans in einem Hindernisparcour Bestzeiten zu absolvieren. Die Parcours werden alle zwei Monate erneuert, um alle Teilnehmer immer vor neue Herausforderungen zu stellen. Wer seinen Sackboy am schnellsten über die Ziellinie steuert, kann sich über tolle Preise freuen. Dazu gehören sowohl besondere Sammelobjekte als auch verschiedene Kostümteile. Weitere Informationen dazu erhaltet ihr hier.

Diese Herausforderung um den knuffigen Sackboy ist nur eine von vielen in der „PlayStation Tournaments“-Serie. Ab sofort könnt ihr auch mit der PlayStation 4 an verschiedenen Turnieren teilnehmen und so euer Talent unter Beweis stellen. Heute Abend finden zum Beispiel Call of Duty- und FIFA-Turniere statt. Schaut doch mal rein und stellt euch dem Kampf um die Bestenliste!