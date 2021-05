Please enable JavaScript



In weniger als einer Woche beginnt die Saison des Spleißers in Destiny 2. Dieser neue Arc schmiedet in finsterster Nacht ein neues Bündnis und hält bis zum 24. August verschiedene Aktivitäten für euch bereit.

Die Saison des Spleißers startet am 11. Mai mit dem Beginn der Endlosen Nacht. Die Letzte Stadt wurde von den Vex in eine Endlose Nacht gestürzt. Während die Stadt ohne den Schutz des Reisenden dieser Gefahr ausgeliefert ist, liegt es an den Hütern ein neues Bündnis zu schließen und wieder für Sicherheit zu sorgen.

Euer Bündnispartner ist der Kell vom Haus des Lichts Mithrax. Noch führt er eine Gruppe von Eliksni an, die die Nähe des Reisenden suchen. Doch als Sakraler Spleißer weiß er von der Technologie der Vex und kann euch helfen sie zu bekämpfen.

Im Laufe der nächsten Monate erwarten euch verschiedene wöchentliche Missionen, in denen ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen könnt. Darüber hinaus Wartet die Gläserne Kammer auf euch. In dieser speziellen Mission müsst ihr die Grenzen von Zeit und Raum überwinden, um Aethon zu vernichten, bevor dieser zu einer unaufhaltsamen Bedrohung wird.

Natürlich warten in dieser Saison auch neue Uprgades auf euch, die ihr dank der Spleißer-Technologie nutzen könnt. Zum Beispiel könnt ihr oberhalb der Ladezone mit der neuen Technologie euren HELM aufrüsten. Außerdem könnt ihr mit der Rüstungssynthese euren Rüstungen einen einzigartigen Look verpassen. Ada-1 wird euch auf Europa in das Geheimnis des Synthetikgewebes einführen.

Selbstverständlich wartet auch ein neues Arsenal an Waffen sowie anderen nützlichen Gegenständen auf euch.

Weitere Details erfahrt ihr auf der offiziellen Website.