Nach über 2 Millionen Verkäufen weltweit auf PC und Konsolen kündigen Pathea Games und Pixmain an, dass der Spielehit „My Time at Portia“ zukünftig auch auf Mobilgeräten erscheint. Fans der Reihe können in einer originalgetreuen Mobile-Version auf iOS- und Android-Geräten erneut ein Abenteuer in Portia erleben – voller Erkundungen und Crafting.

Das ursprüngliche Spielerlebnis bleibt auch in der Mobile-Version erhalten: Du erlebst Elemente des Bauernhof- und Dorflebens im post-apokalyptischen Portia, das 3D-Crafting und -Farmen sowie die sozialen und romantischen Beziehungen. Dank optimierter Funktionen und spezieller Anpassungen an Mobilgeräte, wie Touch-Steuerung, ein überarbeitetes UI und ein neues Speichersystem für manuelle und automatische Speicherpunkte, erwartet Dich auch unterwegs ein makelloses Spielerlebnis.



Die Mobile-Version erscheint noch diesen Sommer für iOS- und Android-Geräte. Um über die Veröffentlichung der neuen Version von My Time at Portia auf dem Laufenden zu bleiben, wirf einen Blick auf Facebook oder besuche den Discord-Server.