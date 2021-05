Please enable JavaScript



Knockout City, der neue teambasierte Dodgeball-Titel von Velan Studios, startet am 21. Mai mit einer Block-Party im Spiel. Vom 21. Mai um 14:00 Uhr bis zum 30. Mai um 14:00 Uhr können Spieler den Titel zehn Tage lang im Rahmen des Events im Festivalstil auf allen Plattformen kostenlos spielen.

Um den Spielern einen vollständigen Einblick in die Events rund um die Block-Party zu geben, haben EA und Velan Studios heute einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem sie alle neuen Inhalte wie freischaltbare Belohnungen, zeitlich begrenzte Events, Anpassungsmöglichkeiten und mehr vorstellen. Außerdem beginnt vier Tage nach dem Launch am 25. Mai die erste Saison in Knockout City und fordert Crews heraus, neue Schauplätze zu erkunden, Crewverträge der Saison 1 abzuschließen, sich in neuen Playlists in die Schlacht zu stürzen, die Ränge des Ligaspiels zu erklimmen und vieles mehr. Der Blog bietet auch einen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten, die während der Block-Party geplant sind.

Knockout City erscheint am 21. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC auf Origin, Steam und dem Epic Games Store, sowie dank Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, zusätzlich zu EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedern. Unabhängig von der Plattform unterstützt das Spiel volles Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt. Zum Start haben die Spieler Zugriff auf die kostenlose Block-Party. Wenn sie danach weiterspielen möchten, können sie das Spiel für 19,99 € kaufen, um Bonusinhalte und Belohnungen zu erhalten, darunter ein episches Outfit, eine Frisur, eine Brille, einen Gleiter, eine Einlaufpose und einen Knockout-Effekt, sowie drei Spielersymbole und 500 Holobux.