Dank der Play At Home-Initiative von Sony konntet ihr bereits verschiedene Spiele kostenlos herunterladen. Jetzt möchte der Konzern hinter den PlayStation-Konsolen euch ein paar Spielinhalte schenken, die euch mehr Freude beim Zocken bringen sollen.

Einige Blockbuster wie die Complete Edition von Horizon: Zero Dawn konnten bereits durch die Play At Home-Initiative kostenlos heruntergeladen werden. Jetzt bereitet euch Sony noch bei anderen Titeln eine große Freude, indem ihr in den nächsten Tagen auf besondere Inhalte eurer Spiele Zugriff erhaltet.

In der folgenden Tabelle des PlayStation.Blog erfahrt ihr, welche besonderen Inhalte euch bereits ab morgen schon erwarten:

Außerdem gibt’s noch ganz besonderes Goodie für alle, die Call of Duty: Warzone zocken. Am 20. Mai erhalten alle Gamer über die Nachricht des Tages um 19 Uhr Zugriff auf fünf Doppel-EP-Tokens über je 60 Minuten. So können wackere Agenten in der heiß umkämpften Saison 3 schneller aufsteigen.

Sowohl die Inhalte der oben gezeigten Tabelle als auch die Call of Duty-Tokens sind bis zum 7. Juni um 8:59 Uhr verfügbar. Haltet euch also bereit und greift schnell auf euren jeweiligen Deal zu. Wenn ihr weitere Informationen zur Play At Home-Initiative erhaltet möchtet, könnt ihr die offizielle Website dazu aufsuchen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken!