Insomniac teilt offiziell via Twitter mit, dass Ratchet & Clank: Rift Apart den Gold-Status erreicht hat. Somit ist das Action-Adventure einen Schritt näher an dessen Veröffentlichung am 11. Juni exklusiv für PlayStation 5.

Weitere Einblicke in die Welt von Rift Apart bietet dieser Ausschnitt der neuesten State of Play-Episode , welcher 16 Minuten brandneues Gameplay präsentiert.

Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe von Insomniac Games. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen.

Für Spieler, die bisher noch keine Erfahrungen mit Ratchet & Clank sammeln konnten, ist dieses Abenteuer mit seiner eigenständigen Geschichte der perfekte Einstieg. Langjährige Fans der Reihe werden zahlreiche, tiefer gehende Bezüge zu früheren Spielen entdecken.