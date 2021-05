Please enable JavaScript



ArcheAge, Kakao Games und XL Games geben bekannt, dass ab dem 25. Mai das Mobile-Game Moonlight Sculptor erhältlich sein wird. In diesem Spiel begeben sich die Protagonisten in das virtuelle Spiel „Royal Road“ und bekämpfen das Böse.

Die fantastische Welt von „Royal Road“ liegt in dem Mobile-Game Moonlight Sculptor vor euch. Zu Beginn des Spiels steht ihr zunächst vor der Qual der Wahl. Welche Klasse darf’s denn sein? Zur Auswahl stehen Alchemist, Bogenschütze, Magier, Paladin und Krieger – oder ihr entscheidet euch für gar keine Klasse und schaltet später die versteckte Klasse des Bildhauers frei.

Dann geht euer Abenteuer auch schon los! Ihr habt die Wahl euch in der Duell-Arena in PvP-Gefechten gegenüberzustehen oder ihr erkundet den Dungeon des Mirkhan Tower. Wenn ihr euch auf der XP-Leiter nach oben arbeitet, könnt ihr am Battlefield of Valor teilnehmen. In dieser epischen Arena werden nur die 100 besten Spieler zugelassen. Darüber hinaus könnt ihr euch noch Raids anschließen oder in einem Region Scramble mit eurer Gilde zusammen auf Highscore-Jagd gehen.

Falls ihr mal eine Pause braucht, könnt ihr auch einfach in den Schlafmodus wechseln. Dieser erlaubt euch das entspannte Farmen von XP, während ihr euch einfach zurück lehnt.

Wer möchte, kann sich noch bis zum 24. Mai im Google Play Store oder App Store vorregistrieren. Dadurch erhaltet ihr nicht nur exklusive Verbrauchs-Items sondern auch sofortigen Zugang zum Spiel. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Website.