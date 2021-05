Please enable JavaScript



Heute erscheint Super Bomberman R Online für PlayStation, Xbox, Switch und auf Steam als Free-to-Play-Titel. Um dieses Ereignis zu feiern, kommt es bei Fall Guys: Ultimate Knockout zu einem bombastischen Crossover der beiden Spiele. Aber auch umgekehrt wird Fall Guys in der Neuauflage von Bomberman vertreten sein.

Super Bomberman R Online: Eine Einführung

Was ist eigentlich Super Bomberman R Online? Diese Rückkehr der acht Bomberman Bros war ursprünglich für Google Stadia ausgelegt und ist ab heute auch für andere Plattformen kostenlos erhältlich. In diesem Battle Royale mit insgesamt 64 Spielern stürzen sich Fans in bekannte Spielmechaniken: Schlachtfelder sprengen, Power-ups finden, Gegner wegsprengen. Mit jedem besiegten Spieler und beendeten Schlachtfeld verringert sich die Anzahl der Schlachtfelder, bis es zum alles entscheidenden Kampf um die letzten Überlebenden gibt.

Durch die 100 verschiedenen Individualisierungsmöglichkeiten können Spieler ihren eigenen Helden bauen. Weiterhin können sie mit dem optionalen Premium Pack (rund 10 Euro) auf 14 weitere Bomber-Charaktere zugreifen, die anderen Spielen von Konami entspringen. Zum Beispiel sind Figuren aus Gradius, Silent Hill und Castlevania vertreten. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Website.

Doch wie sieht nun das Crossover aus? Ab sofort ist in Super Bomberman R Online der Bean Bomber aus Fall Guys: Ultimate Knockout als spielbarer Charakter vertreten. In diesem drolligen Outfit müssen Spieler versuchen nicht in Bomben reinzulaufen, während sie gleichzeitig ihren Kontrahenten das Leben schwer machen müssen.

Weiterhin können Spieler von Fall Guys ab dem 4. Juni auf das Bomberman-Kostüm für zehn Kronen zugreifen.





Quelle: Konami

Wir wünschen allen Interessieren viel Spaß beim Ausprobieren!