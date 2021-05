Please enable JavaScript



Wie wir euch bereits berichtet haben, enthüllte Ubisoft am Freitag frisches Material zu Far Cry 6. Gleich zwei Videos ließen uns in die Story und das Gameplay eintauchen. Freut euch auf skurrile Ausrüstungsgegenstände, Guerilla-Methoden und tierische Freunde.

Der Gameplay Deep Dive Trailer von Farcry 6 gibt Fans und Interessierten einen ersten Überblick über Ausrüstung, Locations und allgemeine Spielmechaniken.

Protagnistin Dani Rojas zieht durch Dschungel, Küstengegenden und kleine Dörfer, während sie im Auftrag der Guerilla unterwegs ist. Im Laufe des Spiels werdet ihr nicht nur Missionen für die Organisation erledigen, sondern die verschiedenen Lager auch mit wichtigen Utensilien versorgen. Zur Entlohnung erhaltet ihr verschiedene nützliche Waffen, die euch im Kampf gegen den diktatorischen Staat einige Vorteile bringen wird. Neben motorbetriebenen Miniguns warten auch verrückte Waffen wie der Discos Locos auf euch. Dieser ist allerdings nur im Vorbesteller-Paket enthalten. Außerdem gibt’s den süßen Hund Chorizo zum Knuddeln sowie das zahme Krokodil Guapo. Dieser Trailer verspricht schonmal ein spaßiges und actiongeladenes Gameplay.

Trefft die Hauptfiguren

Doch auch ernste Themen enthüllt das neue Videomaterial. So erfahren wir mehr über die Militäraussteigerin Dani Rojas, deren Familie von „Präsident“ Antón Castillos ausgelöscht worden ist. Getrieben von Rachegedanken entscheidet sie sich dazu die Guerillakämpfer zu unterstützen und dem Treiben des finsteren Regimes ein Ende zu setzen. Gleichzeitig erfahren wir von Danis innerer Zerrissenheit, während sie versucht ihren Weg in diesen Zuständen zu finden. Während dieses Videoclips erhalten wir auch weitere Impressionen von Antón Castillos selbst. Der „Präsident“ von Yara scheint in seinem Hochmut die Libertad Guerillakämpfer nicht als Gefahr wahrzunehmen. Sein berechnendes Lächeln erinnert Kenner an Giancarlo Espositos Rolle in „Breaking Bad“.

Zum Schluss ein bisschen Werbung

In dem letzten veröffentlichten Video am Freitag startet Ubisoft noch eine kleines Werbevideo zu einer Statue von Antón und Diego Castillos. „Die Löwen von Yarra“ ist 26 cm groß, besteht aus PVC und charakterisiert das Antagonisten-Duo ausdrucksstark. Vater Antón lehnt auf seinem übergroßen Stuhl, in dem Sohn Diego sitzt und die Waffe seines Vaters in den Händen hält. Ob der Junge sein Erbe antreten wird, erfahrt ihr am 7. Oktober 2021, wenn Far Cry 6 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, PC und Stadia erscheint.