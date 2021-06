Please enable JavaScript



Gestern verkündete Ubisoft, dass das Watch Dogs: Legion Titel Update 4.5 auf allen Plattformen erhältlich ist. Im folgenden Beitrag gehen wir auf die besonderen Features dieses Updates ein. Außerdem können PC-Gamer auch den Alpha-Test von „Legion of the Dead“ ausprobieren.

Here's a closer look at what's included in Title Update 4.5! pic.twitter.com/UGbAsLxsGx — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) June 1, 2021

Das Watch Dogs: Legion Titel Update 4.5 enthält einige besondere Features, welche die Rebellion noch interessanter gestalten. Beginnen wir zunächst mit den technischen Einzelheiten. Ab sofort unterstützt Watch Dogs: Legion die 60 FPS- Leistungen der Next Gen-Konsolen. Damit einhergehend können Gamer nun generationsübergreifend die Rebellion anführen. Allerdings gibt es noch kein Crossplay. Das bedeutet, dass Xbox-Gamer generationsübergreifend auf ihrer Plattform gemeinsam spielen, schön getrennt von den generationsübergreifenden Multiplayer-Sessions an der PlayStation. Außerdem wird nun durch verschiedene Anpassungen der Einstieg in die Single Player-Kampagne für Neulinge erleichtert.

Weiterhin erwartet Fans das neue Tactical OP Project Omni. Dahinter verbirgt sich eine Mission, in der vier Spieler ein geheimes Projekt infiltrieren und herausfinden müssen, was mit den optischen Geräten der Bürger nicht stimmen. Der wahnsinnige Fadenzieher muss unter allen Umständen aufgehalten werden.

Natürlich gibt’s auch jede Menge optische Verschönerungen wie Skins oder Masken, mit denen ihr euren Freiheitskämpfer weiter individualisieren könnt. Außerdem tritt ab dem 15. Juni die coole Omi Helen Dashwood als neues Teammitglied heran! Ab diesem Zeitpunkt ist sie im Premium Store kostenlos erhältlich.

Die Zombies sind los!

Seit gestern ist außerdem ein neuer Standalone-Modus online, der sich Watch Dogs: Legion of the Dead nennt. Während des Alpha-Tests steht er allerdings nur PC-Gamern zur Verfügung. Über Ubisoft Connect kann man auf diesen Modus zugreifen.

In Legion of the Dead ist London den Zombies zum Opfer gefallen. Der Spieler muss nun allein, mit Freunden oder über das publike Matchmaking losziehen und wichtige Vorräte sammeln, die das Überleben der Crew sichern sollen. Indem ihr besondere Items und Power-ups sammelt, könnt ihr schließlich aus London verschwinden und den Zombies entkommen.

Weitere Informationen zu dem Titel Update 4.5 findet ihr in den offiziellen Patch Notes. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Update!