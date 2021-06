Please enable JavaScript



Vor drei Jahren erschien der Society-Survival-Simulator Frostpunk von 11 bit studios für den PC. Wer noch nicht in frostige Eiswüste eingetaucht ist, kann ab jetzt beim Epic Games Store zuschlagen. Dort ist das Spiel noch bis zum 10. Juni kostenlos erhältlich.

Nachdem im 19. Jahrhundert eine Apokalypse in Form von anhaltender Kälte und Schnee über die Menschen von Großbritannien hineingebrochen war, machten sie sich auf eine neue Stadt zu errichten. In New London sollen die letzten Überlebenden der Menschheit ein neues Zuhause finden und Frieden miteinander leben.

In Frostpunk schlüpft ihr in die Rolle des Herrschers über New London. Es liegt an euch für eine gute Versorgungsverteilung zu sorgen, die Anliegen der Bürger zu bearbeiten und vor allem die Stadt warm zu halten. In diesem Gemeinschafts-Survival-Simulator bedeutet Wärme in der Tat Leben – genau wie eine falsche Entscheidung den Tod Hunderter bedeuten kann. Im Verlauf der Handlung werdet ihr immer wieder vor die Qual der Wahl gestellt. Mit eurem Urteil verändert ihr das Schicksal der Stadt, wodurch sich zeigen wird, ob New London weiter bestehen wird.

Baut aus einer kleinen Siedlung …

eine große Stadt.

Doch nicht nur „innerpolitische“ Entscheidungen sind von Bedeutung. Es gilt auch eine vereiste Welt zu erkunden und herauszufinden, welche Geheimnisse unter einer dicken Schneedecke begraben liegen. Vielleicht seid ihr doch nicht so allein wie ihr immer dachtet?

Noch habt ihr drei Tage Zeit, um euch Frostpunk kostenlos über den Epic Games Store herunterzuladen. Tretet der Sommerhitze entgegen und freut euch über die frostige, postapokalyptische Abkühlung. Auch Konsolen-Gamer können den Survival-Simulator ausprobieren. Für die PlayStation ist er aktuell für 10 Euro zu haben. Besitzer eines Xbox Game Pass Ultimate spielen sogar kostenlos.