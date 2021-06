Please enable JavaScript



Auf der Suche nach Erinnerungen reist ihr in dem handgezeichneten 2D-Plattformer Out of Line durch eine unbekannte Welt. Das atmosphärische Indie-Game stammt von dem portugiesischen Entwicklerteam Nerd Monkeys und wird von Hatinh Interactive publiziert.

Am 23. Juni startet eure Reise ins Unbekannte, wenn Out of Line für PC, Switch, PS4 und Xbox One erscheint. Während eurer Suche nach Erinnerungen schlüpft ihr in die Rolle von San. Der scheinbar unter Amnesie leidende Protagonist muss sich nun durch eine düstere Welt schlagen und knifflige Rätsel lösen, um voran zu kommen.

San befindet sich zu Beginn in einer merkwürdigen Fabrik, in der Puppen getestet werden. Auch wenn das Kind nicht mehr weiß, wie es dorthin gelangt ist, will es von diesem Ort fliehen. Als Werkzeug bleibt San nur ein Speer, den das Kind nicht als Waffe betrachtet. Deshalb muss es sich vor allem verstecken, um vor den bösartigen Maschinen zu fliehen, die ihm die Flucht vereiteln wollen.

Entkommt der Puppenfabrik

Versteckt euch vor den Verfolgern

Überwindet Hindernisse Quelle: Nerd Monkeys



Während die Spieler gemeinsam mit San aus der Fabrik fliehen, finden sie immer wieder neue Gedächtnisfetzen. So findet man nicht nur mehr über San selbst heraus, sondern erfährt nach und nach auch, was die eigentliche Message des Spiels ist.

Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr sowohl auf der offiziellen Website als auch beim offiziellen Twitter-Kanal.