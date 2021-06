Please enable JavaScript



Entwickler inXile Entertainment und Publisher Deep Silver geben bekannt, dass der erste Wasteland 3 DLC ab sofort erhältlich ist. The Battle of Steeltown schickt euch zum gewaltigen Fabrikkomplex Steeltown, in dem mehr vor sich geht, als die Administratorin zugeben möchte.

Auch wenn Administratorin Abigail Markham nach außen hin versichert, dass in Steeltown alles bestens verläuft, sieht die Realität doch anders aus. Steeltown stellt die gesamte Technik für Colorado her. Jedoch bleiben eines Tages die Lieferungen aus, weshalb die Ranger nach dem Rechten sehen sollen. Was sie allerdings vorfinden, ist alles andere als fleißiges Betriebsgeschehen. Ganz im Gegenteil: Die Arbeiter streiken, Banditen ziehen plündernd durch den Fabrikkomplex und niemand kann rein oder raus. Euch ist klar, wenn Steeltown untergeht, wird es ganz Colorado mit sich ziehen. Entscheidet selbst, welches Schicksal ihr bevorzugt.

The Battle of Steeltown erweitert das im letzten Jahr erschienene Basisspiel nicht nur um eine neue Geschichte. Auch der taktische Kampf wurde um neue Mechaniken erweitert. Elementarschilde und Telepathie-Angriffe verstärken euren Kampfstil, während ausgebesserte Angriffsanimationen und stapelnde Statuseffekte eure Kämpfe auf eine neue Ebene bringen. Neben neuen Waffen, Rüstungen und Handwerksrezepten erwarten Spieler auch neue Herausforderungen in Form von neuen Feinden und Begegnungen auf der Weltkarte.

Bleibt nicht vor verschlossener Tür stehen

Erkundet Steeltown

Stellt euch neuen Gegnern Quelle: Koch Media

Während The Battle of Steeltown jetzt schon erhältlich ist, soll im Laufe des Sommers noch ein neuer DLC erscheinen. Beide sind im Wasteland 3-Expansion Pass erhalten und für die folgenden Plattformen erhältlich: PC, Xbox One und PlayStation 4. Dabei könnt ihr nicht nur allein, sondern auch im Koop-Modus loslegen und gemeinsam schwerwiegende Entscheidungen treffen, mit deren Konsequenzen ihr leben müsst.