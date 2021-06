Please enable JavaScript



BANDAI NAMCO und FromSoftware haben bekannt gegeben, dass ELDEN RING am 21. Januar 2022 für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und über STEAM für den PC erscheint. Das Spiel unterstützt Smart Delivery auf Xbox-Konsolen und umfasst ein Gratis-Upgrade auf die PS5-Version für alle Spieler, die eine PS4-Version erwerben. Spielerinnen und Spieler stürzen sich in ein aufregendes Abenteuer und entscheiden über das Schicksal einer ganzen Welt voller Intrigen und unvorstellbarer Mächte. Sie treten mit dem berühmten Nahkampfsystem von FromSoftware gegen geschickte und harte Gegner an und entdecken die breite Palette cleverer Strategien, die ihnen das nichtlineare Action-RPG-Gameplay von ELDEN RING bietet.

Hidetaka Miyazaki, der Schöpfer der einflussreichen und preisgekrönten DARK SOULS-Videospielreihe und George R. R. Martin, der Autor der Fantasy-Bestsellerreihe „A Song of Ice and Fire“ (Das Lied von Eis und Feuer), haben zusammen eine neue Welt mit einer fantastischen Hintergrundgeschichte und fesselnden Erzählungen geschaffen. Spielerinnen und Spieler können sich auf eine fantastische Reise durch eine detailverliebte und von Hand aufgebaute Welt freuen, in der das Blut in Strömen fließt und Verrat hinter jeder noch so freundlichen Miene lauern kann. Denn die tief in der Geschichte verwurzelten Einwohner dieser Welt haben oft eine ganz eigene Motivation, den Spielerinnen und Spielern zu helfen oder sie aufzuhalten. Und dann wären da noch all die furchterregenden Kreaturen. Während ihrer Reise entschlüsseln Spielerinnen und Spieler nach und nach die Geheimnisse und Mythen dieser Welt und entscheiden am Ende über das Schicksal des gesamten vom Fluch verfolgten Landes.

Die riesige und nahtlos aufgebaute Landschaft besticht mit ihrem natürlichen Wetter und der Fortschritt der Geschichte basiert auf einem Tag-Nacht-Zyklus. Spielerinnen und Spieler können ihren Weg frei wählen und sich so komplett in der wunderbaren und seltsamen Welt von ELDEN RING verlieren. Ob zu Fuß oder hoch zu Ross, ob allein oder online mit Freunden – weite Ebenen, beklemmende Sümpfe und üppige Wälder warten auf neue Helden. Spielerinnen und Spieler bezwingen schwindelerregende Bergketten, erkunden atemberaubende Schlösser und erleben viele weitere eindrucksvolle Kulissen, deren Größenordnung und Opulenz alle bisherigen Titel von FromSoftware in den Schatten stellt. ELDEN RING bietet fantastische Möglichkeiten für Rollenspielerinnen und Rollenspieler und lässt sich umfangreich anpassen, sodass jeder genauso spielen kann, wie er möchte. Spielerinnen und Spieler können beliebig mit Waffen, magischen Fähigkeiten und Fertigkeiten experimentieren, die sich überall in der Welt finden und bisher ungeahnte Möglichkeiten für ihren Fortschritt nutzen.