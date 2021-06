Please enable JavaScript



Modern Storyteller und Dear Villagers haben das Erscheinungsdatum für ihren Debüt Titel The Forgotten City angekündigt. Der historische Mystery-Thriller wird am 28. Juli für PC, PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One erscheinen und im Laufe des Jahres für Nintendo Switch folgen.

The Forgotten City ist ein Narrative Mörder-Mystery-Spiel, bei dem darum geht, eine lebendige Welt zu Erkunden und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Titel ist eine ambitionierte, groß angelegte Neuinterpretation eines gefeierten Mods, der mehr als drei Millionen Mal heruntergeladen und mit dem Writer’s Guild Award ausgezeichnet wurde.

Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle verdammt, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. Spieler müssen ihre letzten Momente in einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue erleben, während sie den Ausgang des Tages mit jeden Geheimnis, das sie entdecken, etwas abändern. Kämpfe sind zwar eine Option, aber Gewalt alleine bring Spieler nicht weit. Nur wer die Zeitschleife clever ausnutzt und schwere moralische Entscheidungen trifft, kann die Geheimnisse der Spielwelt lösen und die Zeitschleife austricksen.

‘Wir können es kaum erwarten, dass Spiel nach einer Entwicklungszeit von vier Jahren mit einem kleinen Kernteam von nur drei Leuten zu veröffentlichen”, sagt Nick Pearce, Gründer von Modern Storyteller” “Wir hoffen, dass der Titel sein Publikum finden wird: Spieler, deren Intelligenz und Zeit Respekt verdient, die es genießen einem Geheimnis auf den Grund zu gehen und die es schätzen können, dass eine gute Geschichte sich nicht auf Kämpfe stützen muss, um den Puls nach oben zu treiben.”

Features: