Gestern fand im Rahmen der diesjährigen E3 eine neue Episode von Square Enix Presents statt. Im Rahmen des dreiviertelstündigen Livestreams gab es neben einer Weltpremiere auch andere Highlights für die Fans zu erleben. Wir fassen euch die Ereignisse zusammen.

Wie wir bereits im Vorfeld angekündigt haben, stellte Eidos-Montréal zu Beginn von Square Enix Presents sein neues Spiel vor. Dabei handelt es sich um Marvel’s Guardians of the Galaxy. Die schräge Kopie von Marvel’s Avengers lässt euch in die Rolle von Peter Quil aka. Star-Lord schlüpfen, der sich gemeinsam mit seinen Teamkameraden Gamora, Groot und Rocket auf halsbrecherische Missionen stürzt. Das Team befindet sich am Anfang seiner gemeinsamen Reise, weshalb es oft noch (lustigen) Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Helden kommt. Die Spiel zeichnet sich durch sein reaktives Gameplay aus, indem NPCs und Umgebung auf eure jeweiligen Entscheidungen reagieren. Dabei werdet ihr im Verlauf der Handlung auf bekannte und weniger bekannte Widersacher der Guardians treffen. Ab dem 26. Oktober diesen Jahres erscheint das turbulente Action Adventure für PC, PlayStation und Xbox (Last-Gen und Next-Gen). Wer möchte, kann sich den Deep-Dive ins Gameplay hier ansehen.

Die Remaster in Square Enix Presents

Weiter geht es mit zwei Titeln, die bald in einer Remaster-Version erscheinen werden:

Final Fantasy Pixel Remaster legt die Teile I bis VI neu auf und wird in dem ikonischen, verpixelten Look für PC und Mobile „bald“ erhältlich sein.

Zum 30. Jubiläum der Mana-Reihe wird das Remaster von Legend of Mana am 24. Juni 2021 für Nintendo Switch und PC (Steam) erhältlich sein. Auf der Reise zum mystischen Mana-Baum müsst ihr eine ganze Weltkarte freilegen, in der viele Abenteuer auf euch warten.

Die Roadmap zu Marvel’s Avengers

Noch im Juni erwartet euch der Handlungsstrang des Cosmic Cube. Die bösartige Scientist Surpreme nutzt die Macht des sich im Tesserakt befindenden Raumsteins, um die Avengers zu vernichten. Indem ihr die kombinierte Macht der Helden nutzt, könnt ihr der „Wissenschaftlerin“ das Handwerk legen.

Beginnend mit dem Sommer erwartet euch weiterhin ein neuer Patrouillen-Modus in der Einöde. In Wasteland Patrol sucht ihr nach Hinweisen, um die Apokalypse aufzuhalten. Indem ihr verschiedene Gegenden untersucht, könnt ihr zusätzlich praktische Gewinne abstauben.

Zu guter Letzt nimmt sich Square Enix Zeit, um auf die neue Avengers-Erweiterung aufmerksam zu machen. In Black Panther: War for Wakanda beginnt T’Challah den erbitterten Kampf um das Vibranium-Vorkommen in Wakanda. Ihm gegenüber steht sein Erzfeind Klaue. Diese Erweiterung ist allen Spielern ab August frei zugänglich.

Marvel’s Avengers

Mobile Games von Square Enix

Beginnen wir mit Hitman Sniper, das ab dem 13. Juni für die Mobile Gamer erhältlich sein wird. Nachdem Agent 47 verschwunden ist, liegt es nun in der Verantwortung von Agent 426 Feinde mit seinen Fähigkeiten als Scharfschütze auszuschalten.

Weiterhin kündigte Square Enix mit einem neuen Trailer an, dass Fans der NieR-Reihe sich ab sofort für das kommando-basierte Action RPG NieR Re[in]carnation vorab registrieren können. Der Käfig [The Cage] hält zahlreiche Dungeons und Tower für euch bereit, deren Gefahren nur ihr bewältigen könnt.

Zu guter Letzt können sich Fans der Final Fantasy-Reihe noch auf eine Kollaboration zwischen Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions und Final Fantasy freuen. Vom 16. Juni bis zum 17. Juli warten besondere Specials auf euch. Im Anschluss beginnen die Feierlichkeiten zum 5. Jubiläum von Final Fantasy Brave Exvius, welche auch besondere Specials für euch in Petto haben.

Außerdem wird Final Fantasy VII: The First Soldier noch in diesem Jahr für Mobile Gamer erhältlich sein und die Geschichte um den siebten Teil der Reihe vervollständigen.

Deep Dive in Babylon’s Fall

Ein besonderes Highlight während Square Enix Presents war der neue Trailer von Babylon’s Fall. Fans konnten neue Szenen zum Gameplay betrachten und sich dank des epischen Soundtracks auf die besondere Atmosphäre einstimmen. Außerdem wurde am Ende des Gameplay-Trailers bekannt gegeben, dass das Spiel sowohl für PS 4 und PC als auch für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Während eines Interviews mit den Entwicklern erfuhren wir, dass man sich sowohl allein als auch zu viert in die Dungeons von Babylon stürzen kann. Der nicht enden wollende Turm hält viele Gefahren für die Spieler bereit und gibt ihnen nach jedem abgeschlossenen Raum die Möglichkeit zu epischen Level-ups. Außerdem erklären die Entwickler, dass es ihnen wichtig war Hack ’n‘ Slay-Mechaniken mit flüssigen Gameplay der NieR-Reihe zu kombinieren.

Ab dem 25. Juli können sich interessierte auf der offiziellen Website für die Beta-Version des Spiels anmelden.

Life is Strange – Remaster und True Colors

Kommt alle an Bord für eine emotionale Achterbahnfahrt! In einem neuen Trailer der Life is Strange: Remaster Collection können wir sehen, wie die Ereignisse des ersten Teils und seines Spinn-offs „Before the Storm“ ineinander greifen und die Geschichte in neuem Gewand erneut lebendig wird.

Außerdem erhielten wir einen Deep Dive in Life is Strange: True Colors, indem wird die besonderen Fähigkeiten der Protagonistin Alex kennenlernten. Indem sie sich auf die farblich visualisierte Aura einer Person konzentriert, kann Alex herausfinden, was die Person gerade empfindet. Ist diese emotionale Aura besonders stark, kann Alex eine „Nova“ kreieren. In dieser Welt der Emotion kann Alex in Erinnerungsfetzen und Gedanken der Person eintauchen. Wie der Trailer zeigt, kann Alex auch die Emotionen anderer Personen auf sich laden. Welche Folgen das für sie und andere haben wird, erfahrt ihr ab dem 10. September.

Neues von Final Fantasy

Zum Schluss von Square Enix Presents konnten Fans noch einen Blick auf einen neuen Titel von Square Enix Japan werfen. In einem Trailer kündigte das Team das düstere Action-RPG Final Fantasy Origin: Stranger of Paradise an. In diesem neuen Teil der Reihe macht sich eine mutige Heldengruppe (Die Krieger des Lichts) auf, um den Widersacher Garland zu vernichten, der sich in Chaos verwandeln will. Weitere Informationen werden wohl demnächst folgen.

Das war auch schon unsere Zusammenfassung der E3-Ereignisse. Welche Ankündigung hat euch am meisten begeistert? Teilt es uns auf Social Media mit!