Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Codemasters und Electronic Arts haben den neuen Features-Trailer zu F1 2021 veröffentlicht, dem offiziellen Videospiel zur FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2021. Mit dem neuen Story-Modus „Braking Point“ und dynamischen Optionen spiegelt es mehr denn je das reale Leben wider. Das am 16. Juli bei EA SPORTS erscheinende F1 2021 startet auf Xbox Series X|S und PlayStation 5, neben PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.

Für „My Team“-Spieler werden die Statistiken der echten F1-Fahrer im Laufe der Saison aktualisiert und begleiten so den Nervenkitzel auf den Strecken, während es beim Echtsaison-Start möglich ist, zu einem beliebigen Zeitpunkt im bereits gefahrenen Kalender mit akkuraten Tabellenständen ins Rennen zu gehen.

„Braking Point“ ermöglicht es Spielern, von den Rängen der F2 aufzusteigen und ihre F1-Karriere mit einem von fünf Teams der FIA Formula One World Championship zu beginnen. In einer Mischung aus Ereignissen auf und abseits der Strecke entstehen durch Rennaction und Zwischensequenzen über drei fordernde Saisons hinweg Rivalitäten und Freundschaften. Spieler treten gegen das aktuelle Formel 1-Fahreraufgebot an und machen sich einen Namen durch Rennen gegen neue und bekannte Rivalen, einschließlich F1 2019-Gegenspieler Devon Butler.

Mit einer Vielzahl von Optionen und einer weiter aufgewerteten Darstellung im Spiel können sich Fahrer auf mehr Arten denn je verbinden. Die Zweispieler-Karriere bietet eine spannende neue Möglichkeit, den bewährten Karriere-Modus auszuprobieren. Die Spieler können sich mit einem Konstrukteur zusammentun oder als Teil rivalisierender Teams in synchronen Sessions gegeneinander antreten. Für Casual Gamer gibt es wieder den Splitscreen für zwei Spieler. Auf den Next-Gen-Konsolen bringt F1 2021 eine wesentlich aufgewertete Grafik, eine verbesserte Darstellung von Karosserie- und Reifenschäden sowie kürzere Ladezeiten.

„F1 2021 ist eine Tour de Force, die Rennsportfans aller Couleur etwas zu bieten hat“, so Lee Mather, Franchise Game Director bei Codemasters. „Der Features-Trailer vermittelt einen Einblick von den spannenden Neuerungen, die unsere Spieler erwarten. Egal, ob sie in Braking Point ihre eigene F1-Geschichte schreiben oder mit und gegen Freunde antreten wollen, ist F1 2021 das ultimative Rennerlebnis der nächsten Generation.“