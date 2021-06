Please enable JavaScript



Das bereits seit 1999 bestehende deutsche Studio YAGER hat seine Beziehungen zu dem chinesischen Internetgiganten Tencent weiter ausgebaut. Beide Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit zusammen gearbeitet. Auch in dem aktuellen Shooter The Cycle fließt das Geld des in Shenzhen angesiedelten Medien-Unternehmens.

Das Team hinter YAGER

Hauptsitz von Yager in Berlin

Tencent Holdings Ltd. hat bereits ein breites Portfolio an Unternehmen unter sich versammelt. Zum Beispiel gehört das amerikanische Entwicklerstudio Riot Games vollständig dem Konzern. Außerdem besitzt Tencent Beteiligungen an Blizzard, Spotify und Snapchat. Die in Asien beliebten Messanger QQ und WeChat stammen allein aus den Werken des Konzerns. Kurz gesagt: Der chinesische Mediengigant ist aus der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken.

Das Entwicklerstudio YAGER hat in der Vergangenheit bereits öfter mit Tencent zusammen gearbeitet. Seit einiger Zeit besaß das chinesische Unternehmen bereits Minderheitsanteile an YAGER, das mit seinen 140 Mitarbeitern zu den zehn größten Entwicklerstudios in Deutschland gehört. Auch wenn Tencent nun der Mutterkonzern hinter dem Entwicklerstudio ist, bleibt die bestehende Leitung und Firmenstruktur von YAGER trotzdem erhalten. Timo Ullman, Studiochef von YAGER, erklärt, wie sich die gemeinsame Zukunft gestalten wird:

Das erneute Investment von Tencent ist für uns ein großer Vertrauensbeweis und eine Bestätigung für das enorme Potential hinter der Neuausrichtung unseres herausfordernden PvPvE-Shooters ‚The Cycle‘. Für uns bedeutet die Mehrheitsbeteiligung vor allem eins: mehr Ressourcen für den Ausbau des Studios und der in Entwicklung befindlichen Spiele. Mit Tencent haben wir nun einen starken, global agierenden Partner, der unsere strategischen Pläne für YAGER unterstützt.

Der neuste Shooter von YAGER The Cycle, befindet sich zur Zeit noch im Steam Early Access. Ende diesen Jahres soll es für den PC erscheinen. Der im Jahr 2012 erschienene Titel Spec Ops: The Line erfreut sich auf Steam immer noch großer Beliebtheit.