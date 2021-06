Please enable JavaScript



Koch Media und Black Eye Games haben den ersten DLC namens „Die letzte Karawane“ für Siege Survival: Gloria Victis veröffentlicht. Der DLC ist ab sofort kostenlos auf Steam, Epic und GOG erhältlich.

Das neue Szenario erzählt die Geschichte einer Karawanenbesatzung, die in einen Hinterhalt geraten ist und nun in einer Karawanserei in der rauen südlichen Wüste gefangen ist. Die Spieler werden sich neuen Herausforderungen stellen, neue Charaktere treffen und es wird ein Test für ihre Zeit- und Ressourcenmanagement-Fähigkeiten in einer neuen Wirtschaft, die für die neue Umgebung angepasst wurde.

Die neue Einstellung fügt dem Spiel zusätzliche Dimensionen hinzu. Die Sonne selbst ist jetzt eine Bedrohung, so dass das Plündern jetzt tagsüber erfolgt, wenn die Feinde aufgrund der Hitze weniger aktiv sind. Doch die Spieler müssen vermeiden, zu lange draußen zu bleiben, sonst werden sie selbst Opfert der unerträglichen Hitze. Außerdem ziehen alle paar Tage Sandstürme auf, was sich erheblich auf das Gameplay auswirkt; der erstickende Staub erhöht die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, und verringert auch die Sicht. Das bedeutet aber auch, dass es für Feinde schwieriger ist, ihre Gegner zu entdecken. Ist das Risiko die Belohnung wert? Das ist etwas, das nur die Spieler entscheiden können.

Ein neues System für morgendliche Ereignisse wurde ebenfalls in das neue Szenario eingefügt und wird in Kürze auch in das Basisspiel implementiert werden.