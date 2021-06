Please enable JavaScript



BANDAI NAMCO hat SCARLET NEXUS für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Spielerinnen und Spieler treten in die Reihen der Anderen-Abwehrstreitkraft ein, der Heimat der besten psionischen Krieger und übernehmen die Kontrolle über Yuito oder Kasane, um psychokinetische Action und eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte zu erleben.

Yuito kämpft mit Nahkampfangriffen wie seinen Schwertern, während Kasane sich auf Angriffe mit mittlerer Reichweite mit fliegenden Messern spezialisiert hat. Man kann den Charakter wählen, der am besten zum eigenen Spielstil passt, um an der Seite der Partymitglieder gegen die Anderen in New Himuka zu kämpfen. Von den anderen Charakteren kann man Kräfte wie Pyrokinese, Teleportation, Unsichtbarkeit, Duplikation und viele mehr ausleihen.

In SCARLET NEXUS erscheint eine seltsame Lebensform – „Die Anderen“ genannt – und beginnt, sich skrupellos an den Gehirnen der Lebewesen auf der Erde zu bedienen, einschließlich derer der Menschen. Um diese neue Art von Feind bekämpfen zu können, wird die „Other Suppression Force“ (OSF) in der Stadt gegründet, in der die Gedankenkraft entwickelt wurde – New Himuka. Die OSF besteht aus den einzigen Personen, die imstande sind, die Anderen zu besiegen, gesegnet mit besonders ausgeprägten psychischen Fähigkeiten und von der Bevölkerung als wahre Helden angesehen.