Was vor 20 Jahren noch wie ein futuristisches Hirngespinst erschien, ist heutzutage Realität. eSports ist längst kein Randphänomen mehr und genießt eine stetig wachsende Fangemeinde. Daher nutzt Samsung seine Jahre lange Partnerschaft mit upday, um Fans der eSports-Bereiche stets mit neuen Nachrichten zu versorgen. Dürfen wir vorstellen? Jaxon – die futuristische und intuitive eSports-News-App.

eSports-Fans können sich nun von der fragmentierten Berichterstattung zu ihren liebsten Spielen verabschieden. Aus der bereits lang existenten Partnerschaft von Samsung und upday geht die neue Nachrichten-App Jaxon hervor. Die englischsprachige App gibt Usern gebündelte Nachrichten zu ausgewählten Spielern wider, sodass Fans stets up to date mit aktuellen Ereignissen sind.

Das Konzept hinter Jaxon

Wir leben in einer schnelllebigen Welt, in der wir jede freie Minute nutzen, um auf unseren Smartphones die aktuellsten Neuigkeiten abrufen zu können. Deshalb steht bei Jaxon die kompakte Berichterstattung im Vordergrund. Kurzweilige Informationsüberbringung soll der Zielgruppe (Gen Z) dabei helfen jeder Zeit top informiert zu sein. Das Design der App spielt dafür ebenfalls eine wichtige Rolle. Denn die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine spielend leichte Bedienung, wodurch User blitzschnell an ihre News kommen.

Dabei spielt auch die Person im futuristischen Outfit eine entscheidende Rolle. Der Astronaut Jaxon soll als erster virtueller eSports-Influencer die Community nicht nur durch die App selbst, sondern auch durch die Social Media-Kanäle begleiten. Er wird als Autor und Recommender aktiv werden, um die Community stets mit neuen Infos zu versorgen und mit neuen Tricks zu beraten.

Der Inhalt von Jaxon

Ein zehnköpfiges Team aus Experten kümmert sich um die Content-Erstellung von Jaxon. Zwei Drittel dieses Contents bestehen aus handverlesenen Quellen, während ein Drittel der Artikel von der Redaktion selbst stammt. Dieses Vorgehen soll Jaxon zu einer hochwertigen Nachrichten-App machen, in der Qualität wichtiger als Quantität ist. Anstelle eines gewaltigen Berges an inhaltsloser Information sollen User von Jaxon nur die relevantesten Meldungen erhalten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Bisher hat sich der Inhalt von Jaxon auf fünf Spiele spezialisiert: Fortnite, League of Legends, Dota 2, CS:GO und Valorant. Zu diesen Games stellt die Redaktion ein multimediales Nachrichten-Angebot zur Verfügung, das sowohl aus Interviews als auch aus Video-und Audio-Formaten besteht. So können die User von Jaxon Matchday-Stories, exklusive Behind the Scenes-Mitschnitte und verschiedene News aus der Pro-Szene abrufen. Hinzu kommen ausführliche Informationen zu den bekanntesten Ligen und Turnieren, sowie in-game-News wie neue Maps und Ankündigungen. Auch Tipps und Tricks zum Gameplay werden veröffentlicht, damit auch User ihr Können stets verbessern können.

Weil das zehnköpfige Redaktionsteam hinter Jaxon in ganz Europa ansässig ist, findet die Berichterstattung ausschließlich in der englischen Sprache statt. Als Lingua Franca der Gaming-Szene ermöglicht die englische Sprache einen Austausch zwischen Redaktion und Community, wodurch eine inklusive Community geschaffen werden soll.

Jaxon – Ein intuitives Design für schnelle Newsfindung

Das benutzerfreundliche Design der App ermöglicht es blitzschnell an gewünschte Informationen zu gelangen. Nachdem man sich bei Jaxon eingeloggt hat, kann man die für sich interessanten Games auswählen. Anschließend gelangt man auf den Trending-Feed, der gameübergreifende News präsentiert. Weitere Reiter am oberen Bildschirmrand ermöglichen es User auf gefilterte Informationen zu ihren favorisierten Games zuzugreifen. Dieser Homefeed ist minimalistisch organisiert und ermöglicht ein schnelles Scannen der aktuellen Ereignisse.

Weiterhin besitzt Jaxon einen In-App Kalender, den man am unteren Bildschirmrand auswählen kann. Auch hier kann man anstehende Ereignisse nach Games filtern, sodass User stets Bescheid wissen, wann ein neues Turnier ausgetragen wird.

Wenn ihr auch auf diese gebündelte und kompakte Berichterstattung zugreifen möchtet, könnt ihr entweder im Google PlayStore oder im Galaxy Store auf die App zugreifen. Weitere Informationen rund um Jaxon und seinen Einfluss auf die eSports-Szene findet ihr auch auf der offiziellen Website.